Google衝刺雲端 台灣代理商雨露均霑

Google母公司Alphabet釋出亮眼財報，其中Google雲端營收連兩季衝破百億美元規模，表現優於預期。AI需求點火Google雲端業務，Google Cloud台灣代理商零壹、精誠、伊雲谷、博弘等將雨露均霑，共享Google雲端AI大商機。

Alphabet兼Google執行長皮伽（Sundar Pichai）透露，有30%現有客戶透過AI基礎建設、企業AI平台、結合AI平台與數據平台、採用AI驅動的網路安全解決方案等形式，更深入採用AI產品。

Google客戶對AI需求高漲，雲端代理台廠也將受惠這波「AI上雲需求」。伊雲谷旗下子公司雲動力資訊為Google Cloud菁英合作夥伴，協助製造業、零售業、公部門、娛樂產業數位轉型，並導入生成式AI及各式Google Cloud AI服務。

伊雲谷表示，AI趨勢推升客戶上雲需求加溫，加上多雲布局效益逐步顯現，驅動今年營運成長，現在正處於雲端產業快速成長時期，看好未來需求前景。

零壹為Google Cloud夥伴成員，與Google Cloud合作重點著眼金融、醫療產業，聚焦雲地整合、數位轉型及AI應用等面向。

零壹並代理Google雲端平台使用Google核心基礎架構、資料分析和機器學習技術的雲計算服務，提供用於Google搜尋和YouTube等終端用戶產品等。

零壹董事長林嘉勲看好，隨著資安、雲端、AI等產業發展，將帶動相關需求攀升，樂觀看待長期營運成長動能。

精誠為Google雲端服務認證合作夥伴 ，針對IT架構現代化、多雲管理整合平台等，提供一站式服務。