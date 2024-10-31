超微財測沒驚喜 牽動台鏈 外界關注台積、祥碩、致茂等概念股營運走勢

晶片大廠超微（AMD）上季營收表現優於市場預期，但對本季營收財測低於外界預期，法人評估該公司AI產品線銷售成長速度不夠令人驚豔，拖累其股價30日早盤一度重挫逾9%。外界密切觀察，AMD後續表現是否牽動台積電（2330）、祥碩、穎崴、致茂等概念股營運走勢。

AMD第3季營收為68.19億美元，季增17％、年增約18％，高於分析師預估的67.1億美元。非GAAP毛利率為54%，年增3個百分點，淨利15.04億美元，稀釋後每股收益為0.92美元。

超微財報重點

AMD董事長暨執行長蘇姿丰表示，第3季業績表現強勁，實現創紀錄的季度營收，成長動能主要來自EPYC與Instinct資料中心產品銷量成長，以及市場對Ryzen PC處理器的強勁需求。展望未來，在巨大運算力需求推動下，可看到在資料中心、客戶端與嵌入式業務方面顯著的增長機會。

AMD第3季資料中心事業群營收創季度新高，達35億美元，較去年同期增長1.22倍，比上一季增長25%。AMD財務長Jean Hu指出，基於資料中心和客戶端事業群的強勁成長，有望在2024年實現刷新紀錄的年度營收。

但AMD估計第4季營收約為75億美元加減3億美元，低於分析師平均預期的75.5億美元水準。

在財報公布後的分析師會議上，蘇姿丰淡化公司成長不夠快的疑慮。她說，AMD正在提高產量，並且獲得大型資料中心業者的信賴，客戶也仰賴AI加速器產品。

目前AMD預期，今年AI加速器業務營收將超過50億美元，高於先前預期的45億美元，但部分分析師和投資人的期待標準更高。

蘇姿丰在分析師會議上表示，客戶對AMD的方案非常樂意接受，給予AMD機會贏得業務。她表示，AMD在取得更多供貨方面已有進展，但仍預期如果需求高於當前供給，滿足需求的餘裕空間就不多。