Google衝刺雲端 廣達吃補…緩解市場「AI投資焦慮」

人工智慧（AI）需求催動成長引擎，Google母公司Alphabet第3季財報超乎預期，雲端業務營收更是再創新高、獲利較去年同期暴增逾六倍，執行長皮伽（Sundar Pichai）高喊對雲端業務發展「非常滿意」，並預告明年資本支出將再衝高，一掃先前市場擔憂AI投資放緩陰霾。

法人指出，Google為全球前三大雲端服務供應商（CSP），其雲端業務續旺，明年將再砸鉅資投入AI資料中心建置，點燃AI伺服器需求，Google伺服器主力代工廠廣達（2382）營運吞定心丸，將再喜迎大單。

Google雲端業務衝

Alphabet於29日繳出亮眼第3季財報，不含合作夥伴支付的營收增至746億美元，高於分析師預估均值729億美元。該公司發布聲明說，每股盈餘為2.12美元，預估值是1.84美元。

受惠AI需求強勁，刺激雲端運算服務水漲船高，也大幅緩解市場的「AI投資焦慮」。財報發布後，Alphabet股價盤後強漲逾6%。

隨著主力搜尋業務發展日趨成熟，Google將雲端部門視為驅動營運成長的重要引擎，第3季雲端部門銷售額躍升35%、達到114億美元，高於分析師預期的108億美元，雲端營收連兩季改寫新高，營業利潤更暴增六倍，遠優於市場預期的超過四倍。

Alphabet兼Google執行長皮伽在財報會議上表示，對雲端業務發展「非常滿意」，隨著客戶擁抱AI，整體機會也持續增加。

皮伽指出，Google透過硬體、工程和技術突破，在18個月內，將搜尋中提供AI答案的成本降低超過90%，同時將背後提供答案的生成式AI模型Gemini規模擴增一倍，目前Alphabet超過四分之一的新電腦程式，是由AI生成。

Alphabet財務長阿胥肯納吉（Anat Ashkenazi）也透露，2025年資本支出將較今年進一步擴增，投入雲端與AI伺服器及資料中心等基礎建設，這些投資是基於客戶需求，「將在相當短時間內轉化為收入」。

業界人士指出，市場原先擔憂，各大雲端服務供應商大舉投資AI基礎建設，若需求未能跟上，投資可能化為泡沫，不過Alphabet高呼「AI投資將在相當短時間內轉為收入」，可望一解市場擔憂。

廣達為Google伺服器主力供應商，大客戶明年資本支出看增，廣達也將大啖訂單。受惠輝達（NVIDIA）AI伺服器出貨引擎熱轉，廣達第2季AI伺服器營收占比已衝破五成，提前達標，下半年出貨動能持續升溫，全年AI伺服器營收將大增三位數百分比。

Alphabet整體營收中占比最大的數位廣告，第3季銷售額年增超過一成，其中YouTube廣告銷售額成長12%，Google搜尋業務年增12%，雲端業務成長動能冠居各產品線。