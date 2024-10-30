快訊

康芮來襲 侯友宜應變會議「這句」被解讀放假機率大

全台皆納陸警範圍！康芮今晚至明晨「強颱巔峰之姿觸陸」 北東慎防大豪雨

雲端發票抽獎活動爆爭議！台北中獎人竟也在高雄國稅局中獎名單裡

半導體強勁成長 矽品精密砸37億元標下「雲林科技工業區高規格廠房」

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
雲林科技工業區高規格廠房以37.02億元標脫。圖／第一太平戴維斯提供
雲林科技工業區高規格廠房以37.02億元標脫。圖／第一太平戴維斯提供

第一太平戴維斯受託辦理雲林科技工業區高規格廠房30日開標，標脫金額37.02億元，由矽品精密工業股份有限公司標下，寫下今年度科技業購置廠房總金額第三高交易紀錄，僅次於台積電（2330）以171億元購置群創南科廠房、台灣美光以74億元購買友達台南廠房。

「雲林科技工業區高規格廠房」位於雲林科技工業區竹圍子區，土地面積18,292坪，地上坐落2層樓建築物，建物面積12,663坪。

負責此次公開標售的第一太平戴維斯台中分公司主管賴冠維表示，台灣半導體強勁成長，工研院預估今年半導體產值有機會突破5兆元大關，在台積電設廠腳步的牽引下，產業鏈積極往台灣中部跟南部擴張，今年包括台積電、台灣美光、日月光、與矽格聯測等半導體大廠購入現有廠房擴充生產或倉儲空間。

賴冠維表示，矽品精密所得標的雲林科技工業區廠房，建物維護情況良好，規劃作業廠房空與辦公空間，可因應訂單成長，達成企業立即使用的需求。

此次標脫的雲林科技工業區廠房距離買方矽品精密的中科虎尾園區廠房，車程僅20公里，基於地利之便可就近管理與資源調派。此外，矽品精密日前亦向中科園區管理局增租中科二林園區土地3.8萬坪，擴充先進封裝產能。指標大廠的布局動作顯示以台中為核心的中部半導體產業鏈，將往雲林與彰化逐步擴大布局。

半導體 台積電 矽品 美光

相關新聞

半導體強勁成長 矽品精密砸37億元標下「雲林科技工業區高規格廠房」

第一太平戴維斯受託辦理雲林科技工業區高規格廠房30日開標，標脫金額37.02億元，由矽品精密工業股份有限公司標下，寫下今...

生成式AI崛起 市調機構估2028年250美元以上的手機9成具備AI

智慧型手機產業正快速朝向由生成式AI（GenAI）驅動的超個性化邁進，自從首款生成式AI智慧型手機問世以來，短短一年內，...

開啟AI工廠新紀元 NVIDIA推出企業參考架構

隨著全球開始從通用運算轉為採行加速運算技術，想要找出大規模建置資料中心基礎設施的路徑，變得比過去更加重要。企業在設計和部...

緯穎樂見「全連接」未來！資深總監龐景德揭：三大課題

生成式AI掀起的浪潮勢不可擋，大廠紛紛以不同角度切入搶市，而伺服器大廠緯穎（6669）近年也憑藉技術優勢，成功搶進AI伺...

吳恩達領軍！AI Fund 宣布在台設立全新亞洲營運中心

美國知名新創工作室（venture studio） AI Fund創辦人吳恩達（Andrew Ng）宣布，將在台灣設立全...

PwC全球網路安全報告出爐 77％企業欲增預算強化資安

PwC 30日發布《全球數位信任洞察報告》，針對77個國家與地區、4,042位企業高階主管與資訊部門主管進行量化調查，調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。