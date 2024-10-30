快訊

康芮來襲 侯友宜應變會議「這句」被解讀放假機率大

全台皆納陸警範圍！康芮今晚至明晨「強颱巔峰之姿觸陸」 北東慎防大豪雨

雲端發票抽獎活動爆爭議！台北中獎人竟也在高雄國稅局中獎名單裡

生成式AI崛起 市調機構估2028年250美元以上的手機9成具備AI

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
智慧型手機產業正快速朝向由生成式AI（GenAI）驅動的超個性化邁進，自從首款生成式AI智慧型手機問世以來，短短一年內，AI已帶來顯著影響。情境示意圖。圖／Ingimage
智慧型手機產業正快速朝向由生成式AI（GenAI）驅動的超個性化邁進，自從首款生成式AI智慧型手機問世以來，短短一年內，AI已帶來顯著影響。情境示意圖。圖／Ingimage

智慧型手機產業正快速朝向由生成式AI（GenAI）驅動的超個性化邁進，自從首款生成式AI智慧型手機問世以來，短短一年內，AI已帶來顯著影響。根據Counterpoint Research的AI 360服務預測，到2028年，生成式AI智慧型手機的出貨量將超過7.3億支，較2024年預估出貨量成長超過三倍，屆時售價超過250美元的智慧型手機中將有九成具備生成式AI功能，顯示生成式AI已實現大規模普及。

Counterpoint認為，儘管生成式AI尚未出現足夠吸引人且實用的應用場景，刺激用戶汰換裝置，但隨著技術的發展，這一情況預計將會改變。目前各手機廠持續改進並推廣生成式AI功能，其吸引力將逐步提升。起初，生成式AI的應用大多集中在高階智慧型手機中，但到2026年和2027年將擴展至高階（400-599美元）和中高階（250-399美元）價位帶。這兩個價位帶預計將在2026和2027年貢獻約30%的生成式AI手機出貨量，其中中國大陸品牌將是主要推動力量。

Counterpoint表示，手機OEM廠正積極推廣生成式AI以提升整體用戶體驗，甚至已經開始為較舊的智慧型手機提供軟體升級，以展示生成式AI的潛力。這一趨勢將在2027年和2028年推動250美元以下機型的生成式AI採用，進一步推動出貨成長。隨著生成式AI的持續發展，將為智慧型手機帶來更加個性化且吸引人的應用場景。

AI 智慧型手機

延伸閱讀

精測總座黃水可：今年逐季成長態勢不變 明年營收雙位數成長審慎樂觀

冷氣1功能該加價升級？網友建議一面倒：用過一次就知道

線上旅展「農遊超市農遊祭 」歡慶3週年 全站下殺8折起、下單即抽智慧型手機！

功能手機用戶轉換5G需求強 未來五年智慧手機複合年成長率估3.6%

相關新聞

半導體強勁成長 矽品精密砸37億元標下「雲林科技工業區高規格廠房」

第一太平戴維斯受託辦理雲林科技工業區高規格廠房30日開標，標脫金額37.02億元，由矽品精密工業股份有限公司標下，寫下今...

生成式AI崛起 市調機構估2028年250美元以上的手機9成具備AI

智慧型手機產業正快速朝向由生成式AI（GenAI）驅動的超個性化邁進，自從首款生成式AI智慧型手機問世以來，短短一年內，...

開啟AI工廠新紀元 NVIDIA推出企業參考架構

隨著全球開始從通用運算轉為採行加速運算技術，想要找出大規模建置資料中心基礎設施的路徑，變得比過去更加重要。企業在設計和部...

緯穎樂見「全連接」未來！資深總監龐景德揭：三大課題

生成式AI掀起的浪潮勢不可擋，大廠紛紛以不同角度切入搶市，而伺服器大廠緯穎（6669）近年也憑藉技術優勢，成功搶進AI伺...

吳恩達領軍！AI Fund 宣布在台設立全新亞洲營運中心

美國知名新創工作室（venture studio） AI Fund創辦人吳恩達（Andrew Ng）宣布，將在台灣設立全...

PwC全球網路安全報告出爐 77％企業欲增預算強化資安

PwC 30日發布《全球數位信任洞察報告》，針對77個國家與地區、4,042位企業高階主管與資訊部門主管進行量化調查，調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。