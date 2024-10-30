生成式AI崛起 市調機構估2028年250美元以上的手機9成具備AI
智慧型手機產業正快速朝向由生成式AI（GenAI）驅動的超個性化邁進，自從首款生成式AI智慧型手機問世以來，短短一年內，AI已帶來顯著影響。根據Counterpoint Research的AI 360服務預測，到2028年，生成式AI智慧型手機的出貨量將超過7.3億支，較2024年預估出貨量成長超過三倍，屆時售價超過250美元的智慧型手機中將有九成具備生成式AI功能，顯示生成式AI已實現大規模普及。
Counterpoint認為，儘管生成式AI尚未出現足夠吸引人且實用的應用場景，刺激用戶汰換裝置，但隨著技術的發展，這一情況預計將會改變。目前各手機廠持續改進並推廣生成式AI功能，其吸引力將逐步提升。起初，生成式AI的應用大多集中在高階智慧型手機中，但到2026年和2027年將擴展至高階（400-599美元）和中高階（250-399美元）價位帶。這兩個價位帶預計將在2026和2027年貢獻約30%的生成式AI手機出貨量，其中中國大陸品牌將是主要推動力量。
Counterpoint表示，手機OEM廠正積極推廣生成式AI以提升整體用戶體驗，甚至已經開始為較舊的智慧型手機提供軟體升級，以展示生成式AI的潛力。這一趨勢將在2027年和2028年推動250美元以下機型的生成式AI採用，進一步推動出貨成長。隨著生成式AI的持續發展，將為智慧型手機帶來更加個性化且吸引人的應用場景。
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