宏正楊梅廠辦大樓動工 搶進AI伺服器機房需求

全球智慧製造及物聯網方案廠商宏正（6277）30日與崴正營造共同舉辦楊梅廠辦大樓動土典禮，興建楊梅廠辦，以其為機櫃與機殼產品的自動化生產基地，有效提升機櫃產品的產能利用率，以因應未來AI伺服器機房需求成長。宏正董事長陳尚仲表示，宏正桃園楊梅廠辦大樓興建動工標誌著公司邁向智慧製造和全球布局的重要里程碑，也展現了宏正對ESG永續經營的承諾與決心。

宏正預計，將楊梅廠辦打造成節能減碳的綠建築，廠房設計規畫使用綠電，持續減少溫室氣體排放；採用多層節能玻璃，並在屋頂建置太陽能發電系統，提供再生能源。機械設備方面，則選用低能耗、節能設施，廠房照明則採用LED節能燈具，以降低環境影響，並預計取得內政部銅級綠建築標章。此興建計畫不僅助力宏正未來的業績成長，更實現其對ESG永續經營的承諾。

宏正於2021年購置位於桃園楊梅區楊湖路佔地1,464坪之土地，並委託崴正營造以自地委建方式興建廠辦大樓，規劃於2027年第3季完工驗收。該廠房除了擴充機櫃產能、提升自製比率，還透過自動化生產動線，大幅優化生產效率，亦有助於未來其他產品線的導入。此外，宏正承諾永續發展，每年依 ISO14064-1 規範查證並揭露溫室氣體盤查資訊，持續投入節能計畫。新楊梅廠辦計畫建置太陽能發電系統，容量為300 KWp，預估每年發電量420 MWh，將持續減少溫室氣體排放。

陳尚仲指出，楊梅廠辦的興建不僅將大幅提升機櫃業務產能，更推動工廠自動化，拓展宏正於智慧製造領域的發展。看好AI伺服器需求的快速成長，楊梅廠辦將能夠滿足未來客戶需求。同時，宏正致力於在地社區發展，透過工廠建設帶動地方經濟，創造就業機會，並促進更多合作與交流。建廠過程中，宏正嚴格落實環保與節能措施，期待讓永續的影響力為下一代創造更美好的生活。

面對全球半導體產業的擴張與市場布局，宏正強調，持續深耕教育、企業、政府、醫療等多元市場，以創新技術滿足客戶需求，同時逐步拓展全球據點與廠房，強化產業競爭力。未來，宏正楊梅廠辦將朝低碳、綠色與高效營運方向邁進，持續實踐環保與永續建築的承諾。