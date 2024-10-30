開啟AI工廠新紀元 NVIDIA推出企業參考架構

隨著全球開始從通用運算轉為採行加速運算技術，想要找出大規模建置資料中心基礎設施的路徑，變得比過去更加重要。企業在設計和部署基礎設施以支援處理這些新的人工智慧（AI）工作負載時，必須要在未知的領域摸索。

尤其模型功能和軟體框架的不斷發展，再加上這些工作負載的新穎性，代表各種最佳實務和標準化方法仍是處於起步階段。這種不穩定的狀態會讓企業難以確立長期策略，也難以放心投資建設基礎設施。

為了因應這些挑戰，NVIDIA推出了企業參考架構（Enterprise Reference Architecture，Enterprise RA）。這些全面性的藍圖（blueprint）可協助 NVIDIA 系統合作夥伴與共同客戶建立自己的AI工廠，也就是用於製造智慧且高效能、具擴充性、安全的資料中心。

NVIDIA Enterprise RA 提供全端軟硬體的相關建議，並且針對處理現代 AI 工作負載的最佳伺服器、叢集與網路配置提供詳細指南，協助組織在設計 AI 工廠時避免隱患。

Enterprise RA 可提供簡化的方法來建置彈性且具成本效益的加速基礎設施，同時確保相容性與互通性，以縮短部署 AI 基礎設施解決方案的時間與成本。