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宜鼎推出DDR5 6400記憶體 助力生成式AI應用扎根

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宜鼎推出DDR5 6400記憶體，助力生成式AI應用扎根。圖／宜鼎提供
宜鼎推出DDR5 6400記憶體，助力生成式AI應用扎根。圖／宜鼎提供

宜鼎國際（Innodisk）領先推出DDR5 6400記憶體模組，具備單條64GB的業界最大容量。產品採用全新的CUDIMM與CSODIMM規格，增設CKD晶片（用戶端時脈驅動器）以提升傳輸訊號穩定性，並透過TVS（瞬態電壓抑制器）防止因電壓不穩造成元件毀損，為邊緣應用提供至關重要的高穩定度。

宜鼎DDR5 6400記憶體相較前代產品，可提供高出14%的速度及雙倍容量，廣泛適用於自駕車、智慧醫療、安防監控等高精密影像辨識場景；未來更可支援在邊緣端日益普及的生成式AI發展，包括LLM（大型語言模型）、MR（混合實境）等創新應用。

宜鼎DDR5 6400系列記憶體模組，具備目前業界最高的單條64GB儲存容量，可呼應LLM等對記憶體容量需求較高的應用領域，並推出CUDIMM、CSODIMM兩種嶄新規格，在模組上增設獨特的CKD元件，針對時脈訊號進行驅動與緩衝、可有效減少干擾或雜訊，確保在高頻傳輸下的訊號完整性；有助於在智慧醫療、自駕車等需要極高精準度的應用場景中，有效降低雜訊導致的錯誤風險。

此外，為強化防護，宜鼎DDR5 6400全系列產品皆搭載TVS二極體，可傳導因電壓異常所產生的過電流、並將其釋放到地面，防止靜電、電壓波動等突發狀況損害模組元件。

宜鼎DDR5 6400記憶體模組憑藉高速傳輸、高精準度與穩定的運算效能，不僅支援當前的高階影像辨識應用，更將加速生成式AI技術在邊緣端的創新發展。就生成式AI在邊緣端的應用而言，便相較雲端運算更具即時性與資安管理優勢，也成為下一階段產業智慧化的關鍵解方之一。

AI 記憶體模組 資安 雲端運算

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