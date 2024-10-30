神基強固型產品 採用索尼SORPLAS環保塑材

強固型電腦大廠神基（3005）30日宣布透過使用索尼半導體解決方案公司（Sony Semiconductor Solutions；SSS）創新研發的SORPLAS塑材，應用於旗艦強固型筆記型電腦和平板電腦等系列產品。本次發布代表兩家公司對於採用環保材料和產品方面的深化合作，致力為所有人打造友善環境的未來。

SORPLAS是由索尼半導體解決方案公司開發、供應的環保塑材，對回收材料的使用率高達99%。一般塑膠容易在高溫潮濕的環境下劣化，但SORPLAS不僅極其耐用，更能同時保有美感。歸功於上述高品質標準及環保的特性，SORPLAS不僅使用於索尼集團自家的產品，更獲得其他企業採用。

此外，與普通阻燃聚碳酸酯樹脂相比，SORPLAS在製程中的二氧化碳排放量大為減少，且從技術上確認，即使反覆再生，仍能保持其特性。因此，使用SORPLAS後可以大幅降低未來科技製造業對環境的影響。

Getac的目標是運用科技來履行其對環境的承諾，而實踐的關鍵就在於新產品開發階段穩定增加消費後回收（Post-Consumer Recycled；PCR）材料的用量。全球首款AI強固型筆記型電腦S510正是第一個導入SORPLAS材料的旗艦產品，接續是新一代的K120全強固型平板電腦。PCR材料的成功採用，意味著Getac致力供應環保產品，同時維持強固產業客戶所要求的高可靠性與效能。

索尼半導體解決方案公司資深總經理柳澤英太表示：「科技產業身負保護地球未來世代的共同責任，SORPLAS使用了最新環保技術來達成回收材料的超高利用率，體現了我們履行這項責任的承諾。該材料已廣泛用於索尼集團的產品中，而我們很高興能與Getac這樣具環保意識的公司合作，藉此將環保材料普及到更多的使用者。」

神基控股暨神基科技董事長黃明漢表示：「Getac堅定投入環境友善的產品設計和製造，透過創新來打造永續發展的目標。將SORPLAS整合到我們的強固型產品中，是我們在這條路上邁出的最新一步。我們期待與索尼半導體解決方案公司持續密切合作，將這種材料融入我們更多的產品和解決方案中，為保護地球做出實質行動。」