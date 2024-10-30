中研院院長廖俊智代表臺灣與EMBO 簽《準會員協定》臺歐科學新里程

中央研究院30日宣布，歐洲分子生物組織（The European Molecular Biology Organization, EMBO）於今年10月底在德國海德堡（Heidelberg）總部舉行「60週年會員年度大會」，安排中央研究院院長廖俊智進行首場演講。廖俊智此次也代表臺灣（中研院與國科會）與歐洲分子生物聯盟（The European Molecular Biology Conference, EMBC）及EMBO簽訂《準會員協定》，開啟臺歐科學界合作的新里程。

廖俊智表示，中研院與EMBO已有多年的合作基礎，此行團員包括分生所所長程淮榮、基因體中心主任李志浩及國際處處長孟子青，除參訪相關實驗室及核心設施外，亦將透過協議強化臺灣與EMBC和EMBO的長期夥伴關係，未來藉由雙方的經費資助，臺灣研究人員將可參與EMBO多項計畫與活動。

廖俊智說，未來我國每年可推派代表出席EMBO/EMBC年會，並共同規劃跨國的區域性學術活動，擴大合作效益，提升我國的國際能見度，使臺灣成為亞洲和歐洲研究人員的合作樞紐。在此次年會，廖院長亦在「EMBO Forum」中，與多位學者共同與談「生命科學職涯發展趨勢」，激勵年輕學者。

共同簽署協定的EMBO主席費歐娜·瓦特（Fiona M. Watt）表示，臺灣已有十多位傑出的科學家獲選為「EMBO全球研究學者」及「EMBO年輕研究學者」，此協定將開啟歐洲和臺灣生命科學領域學者更多交流合作的契機。

EMBC為歐洲各會員國所組成的國際組織，提供會員國於分子生物領域之基礎研究及與其相關領域方面研究之合作橋梁；成立於1964年的EMBO，主要任務為執行EMBC之計畫，提升並鼓勵歐洲內外分子生物領域之發展。

EMBO會員年度大會（Meeting of the EMBO communities）除介紹當年新當選院士，也安排優秀科學家發表並討論最新科研成果，並有數十場短講，由EMBO院士、EMBO全球研究學者及EMBO年輕研究學者輪流發表演說，相互交流，為分子生物領域的年度科學盛會。

EMBO「正式會員」（Member State）主要為歐盟成員國。臺灣方面由國科會與本院於2012年以「合作夥伴」(Co-operation Partner)名義共同參與，並於今年7月獲EMBO會員國全數投票通過，此次簽署《準會員協定》後，正式成為繼新加坡、印度之後第三個「準會員」（Associate Member）。