影／給輝達100億度綠電 郭智輝：台灣的綠電絕對夠供應

輝達執行長黃仁勳回台投資要100億度綠電條件，經濟部長郭智輝回應可以給他的說法遭立委質疑不切實際。郭智輝今天受訪表示，台灣的綠電目前有200億度左右，到2026年可達550億度，這絕對夠供應輝達綠電需求。

郭智輝表示，任何需要綠電的研發中心或數據中心所要的綠電都夠，我們都是根據需求來建制綠電，包括風力發電及太陽能發電，可以滿足企業的需求，面對立委的質疑，郭智輝表示沒有不切實際的回應。至於美國是否會對台積電等晶圓廠課高關稅，以及台積電是否有應對方式，郭智輝回應，美國現在正在大選，目前我們不宜對美國大選有所評論，祝福美國此次選舉順利成功。 經濟部長郭智輝今天表示，針對要給輝達100億度的綠電需求沒有不切實際，台灣的綠電到2026年可達550億度，這絕對夠供應輝達綠電需求。記者潘俊宏／攝影 經濟部長郭智輝今天表示，針對要給輝達100億度的綠電需求沒有不切實際，台灣的綠電到2026年可達550億度，這絕對夠供應輝達綠電需求。記者潘俊宏／攝影 經濟部長郭智輝今天表示，針對要給輝達100億度的綠電需求沒有不切實際，台灣的綠電到2026年可達550億度，這絕對夠供應輝達綠電需求。記者潘俊宏／攝影