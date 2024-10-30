給輝達100度綠電挨批 郭智輝再強調：絕對足夠

輝達執行長黃仁勳表示回台條件是100億度的綠電，經濟部長郭智輝昨日表示，「我們可以給他」，遭外界質疑綠電不足，他又信口開河。郭智輝今日再強調，輝達不是今天就要100億度，台灣到2026年時會有550億度綠電，絕對足夠。

經濟部今日至立院經濟委員會進行業務報告，郭智輝會前受訪時表示，550億度主要來自於風力與部分的太陽能，其他需要綠電的研發中心、數據中心都會給，且不會影響到民生用電，「我們都是根據需求來建置綠電。」

郭智輝也說，台積電只買了約50%的綠電，2026年綠電發電量達標後，2027~2029年都不會有問題。