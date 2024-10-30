Arm：台灣將在 AI 的未來占有關鍵地位

2024 Arm科技論壇於29日在台北登場，Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey表示，AI將無所不在，並且具備巨大潛力，可能成為有生以來最重要的科技。全球有90％的先進晶片都來自於台灣，且台灣具備完整生態系統，正在AI時代中心，也將在AI的未來占有關鍵地位。

Chris Bergey在論壇中，以建構人工智慧運算平台的未來為題，發表主題演講。他提到，發展AI運算平台重點是要軟硬體搭配，並具備完整生態系統，Arm提供具備可延展性的運算平台，幫助合作夥伴提升效率、降低成本，並加快產品上市速度。

Chris Bergey說，現在看到AI PC發展，其中很多利用到Arm平台，這當中有很大的機會。如同先前所提到，預計到2025年底之前，將有超過1,000億個運行AI的Arm平台裝置。

另一方面，對於媒體詢問關於Arm與高通之間授權相關糾紛議題，Chris Bergey認為，這並非此次活動的重點，也不是新的訴訟案，預計12月會進行法庭審理，該公司已對此事發出過聲明，就以相關聲明為準。

Arm先前在聲明中，強調由於高通屢次嚴重違反該公司的授權許可協定，所以在別無選擇的情況下，不得不採取正式行動，要求高通糾正其違約行為，否則將面臨協定終止的後果。 此舉對於保護Arm與其極其重視的合作夥伴，在過去30多年間攜手建立無與倫比的生態系至關重要。Arm已為12月的庭審做好充分準備，堅信法院將做出有利於該公司的判決。