聽新聞
0:00 / 0:00

中科擴建 擬徵收興農高球場

聯合報／ 記者宋健生黃寅／台中報導
中科管理局昨說，已督促興農公司與高爾夫球球證會員盡速達成協議，如果最終無法達成協議，將對球場啟動徵收程序。圖／中科管理局提供
中科管理局昨說，已督促興農公司與高爾夫球球證會員盡速達成協議，如果最終無法達成協議，將對球場啟動徵收程序。圖／中科管理局提供

攸關台積電奈米以下先進製程的中科台中園區二期擴建案卡關，中科管理局昨天表示，本案同意協議價購土地面積比率已達百分之九十五點三二，中科正督促興農公司與高爾夫球證會員儘速達成協議，「興農公司若無法在十二月十五日前解決球證問題，將啟動強制徵收」。

中科管理局今天將與興農公司召開協調會，下達最後通牒。但據了解，興農楊家迄今仍未與球證自救會協調，自救會員群情激憤，將聘請律師打官司，甚至不排除發動抗爭。

中科二期園區擴建計畫原本規畫為台積電二奈米製程進駐，但此案一波三折，先是都審卡關延宕一年半，中科管理局三度延後二期擴建開發時程，接著台積電宣布二奈米廠轉進高雄，中科建廠案跟著放慢腳步。由於目前中科二期擴建面臨興農公司高爾夫球證補償問題未解，也讓台積電先進製程能否落腳台中出現變數。

中科台中園區擴建二期開發面積約八十九點七五公頃，私有土地總面積為七十七點六九公頃。各項實質計畫已經審查通過，正在進行用地取得作業。中科管理局表示，目前同意協議價購的土地面積比率約百分之九十五點三二，今年八月起，相關單位已開始與同意價購的所有權人簽訂合約。

據了解，目前尚有約百分之四（三點六四公頃）的土地未繳交協議價購同意書。中科於十月九日向內政部送報徵收計畫，計畫徵收的土地共計四十二筆。在完成徵收審議前，中科不放棄努力，持續與相關地主協調，以期達成共識。

其中，本案的最大私地地主興農公司已繳交協議價購同意書，但高爾夫球證會員的處理是重要環節，中科督促興農公司與球證會員儘速達成協議，如果十二月十五日無法達成協議，將立即啟動徵收程序。

據了解，興農高球場共發出一七五○張球證，會員要求每張球證收回價格一八○萬元，合計收回成本約卅一點五億元。自救會員表示，收回價格是依中部地區廿座球場兩年前均價二二○萬元打八折計算，加上興農公司被徵收的土地依法免徵土地增值稅，興農迴避與自救會協調「實在不厚道」。

中科管理局表示，相關的協議價購作業及徵收程序預計今年十二月底完成，明年第一季將土地交給台積電展開建廠作業。據指出，台積電在高雄規畫的六座廠，其中P1至P3確定為二奈米，後續三座不排除朝一點四奈米製程規劃；以中科二期擴建時程來看，剛好可以銜接一點四奈米，若全案能夠在明年第一季交地建廠，應可趕在二○二七年底前投產。

中科 台積電 奈米

延伸閱讀

台積中科擴廠土地遇阻 業界盼中市府及盧秀燕出面協調

日經亞洲：台積電至少切斷2家 疑和華為有關客戶訂單

殖利率續升！美股早盤受挫 台積電ADR翻紅、川普概念股勁揚

川普政策恐危及台積電？ 花旗力挺維持「買進」：目標價1540元

相關新聞

中科擴建 擬徵收興農高球場

攸關台積電二奈米以下先進製程的中科台中園區二期擴建案卡關，中科管理局昨天表示，本案同意協議價購土地面積比率已達百分之九十...

美盯陸矽光子 台廠迎轉單

美中科技戰再闢新戰場，這次鎖定AI關鍵技術之一的矽光子與光通訊，美方憂心陸企在相關技術發展可能對美國國安造成威脅，必須詳...

蘋果AI雙連發 台鏈振奮 台積、廣達等出貨添動能

蘋果AI布局全面進擊，28日揭露Apple Intelligence第一階段功能，並推出搭載M4自研處理器的全新24吋i...

國巨AI業務...明年主引擎

國巨上季財報亮眼，本季傳統淡季營運有撐，公司更是全力猛攻當紅的AI應用，執行長王淡如預告，明年和AI相關的運算和企業應用...

鴻海助攻 印度製iPhone激增

蘋果印度製iPhone出口額今年4月至9月的半年間激增三分之一，凸顯該公司推動擴大印度製造業務、減少對中國大陸依賴的努力...

英特爾AI PC要賣1億台

AI PC市場發展狀況不如業界預期，南韓媒體報導，英特爾主管28日重申英特爾明年AI PC出貨量要達1億台的目標，較今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。