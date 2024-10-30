中科擴建 擬徵收興農高球場

攸關台積電二奈米以下先進製程的中科台中園區二期擴建案卡關，中科管理局昨天表示，本案同意協議價購土地面積比率已達百分之九十五點三二，中科正督促興農公司與高爾夫球證會員儘速達成協議，「興農公司若無法在十二月十五日前解決球證問題，將啟動強制徵收」。

中科管理局今天將與興農公司召開協調會，下達最後通牒。但據了解，興農楊家迄今仍未與球證自救會協調，自救會員群情激憤，將聘請律師打官司，甚至不排除發動抗爭。

中科二期園區擴建計畫原本規畫為台積電二奈米製程進駐，但此案一波三折，先是都審卡關延宕一年半，中科管理局三度延後二期擴建開發時程，接著台積電宣布二奈米廠轉進高雄，中科建廠案跟著放慢腳步。由於目前中科二期擴建面臨興農公司高爾夫球證補償問題未解，也讓台積電先進製程能否落腳台中出現變數。

中科台中園區擴建二期開發面積約八十九點七五公頃，私有土地總面積為七十七點六九公頃。各項實質計畫已經審查通過，正在進行用地取得作業。中科管理局表示，目前同意協議價購的土地面積比率約百分之九十五點三二，今年八月起，相關單位已開始與同意價購的所有權人簽訂合約。

據了解，目前尚有約百分之四（三點六四公頃）的土地未繳交協議價購同意書。中科於十月九日向內政部送報徵收計畫，計畫徵收的土地共計四十二筆。在完成徵收審議前，中科不放棄努力，持續與相關地主協調，以期達成共識。

其中，本案的最大私地地主興農公司已繳交協議價購同意書，但高爾夫球證會員的處理是重要環節，中科督促興農公司與球證會員儘速達成協議，如果十二月十五日無法達成協議，將立即啟動徵收程序。

據了解，興農高球場共發出一七五○張球證，會員要求每張球證收回價格一八○萬元，合計收回成本約卅一點五億元。自救會員表示，收回價格是依中部地區廿座球場兩年前均價二二○萬元打八折計算，加上興農公司被徵收的土地依法免徵土地增值稅，興農迴避與自救會協調「實在不厚道」。

中科管理局表示，相關的協議價購作業及徵收程序預計今年十二月底完成，明年第一季將土地交給台積電展開建廠作業。據指出，台積電在高雄規畫的六座廠，其中P1至P3確定為二奈米，後續三座不排除朝一點四奈米製程規劃；以中科二期擴建時程來看，剛好可以銜接一點四奈米，若全案能夠在明年第一季交地建廠，應可趕在二○二七年底前投產。