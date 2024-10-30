快訊

康芮將在台東登陸 吳德榮：「大眼颱」破壞性暴風 全台嚴加戒備

清晨5:30海陸警齊發 康芮增強暴風圈近正圓 台東、恆春半島嚴加戒備

康芮將登陸 粉專：明天全台放颱風假機率最高 周五要視1情形

英特爾AI PC要賣1億台

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者吳凱中／綜合報導

AI PC市場發展狀況不如業界預期，南韓媒體報導，英特爾主管28日重申英特爾明年AI PC出貨量要達1億台的目標，較今年的4,000萬台大增1.5倍。

法人認為，英特爾不受AI PC市場短線逆風影響，維持明年高速成長目標，宏碁（2353）、華碩等品牌廠出貨可望跟著喊衝。

為迎接AI PC新時代，英特爾今年初揭露其「AI PC加速計畫」，執行長基辛格當時即訂下2025年前在超過1億台個人電腦上實現AI應用的目標。

惟時序已邁入2024年第4季，整體AI PC滲透率不如市場預期，且市場競爭日益激烈，外界關注英特爾對AI PC出貨目標是否因此調整。

南韓媒體《THE ELEC》報導，英特爾銷售和行銷事業群總監Jack Huang於28日在南韓的記者會上表示，明年出貨的多數電腦，都將基於英特爾Meteor Lake處理器的架構。Meteor Lake架構於去年底推出，今年已出貨2,000萬台。

他說，英特爾維持明年AI PC出貨量要達1億台的目標不變，當中包含筆電和桌上型電腦，其中筆電將占80%至85%。除了Meteor Lake，這些PC也有以Lunar Lake和Arrow Lake-S架構所驅動的電腦。

英特爾看好2025年AI PC出貨量將大增，與目前業界看法相似。PC品牌商普遍預期，2024年為AI PC元年，要到2025、2026年AI PC出貨量才會出現顯著成長。

宏碁董事長陳俊聖先前預估，一個半導體製程規劃需要二到三年時間，何時進入量產也有一定時間表，從半導體製程發展來看，可以預測明年宏碁算力超過40 TOPS（每秒1兆次操作）的AI PC出貨占比將達到40%。

華碩共同執行長許先越曾指出，AI PC成長周期將橫跨數年。華碩內部預估AI PC於2025、2026年占整體PC比例會大幅上升，預計到2026年比重將達六成以上。

AI 英特爾

延伸閱讀

英特爾宣布成都基地擴產 擴大伺服器晶片封測業務

德國晶片野心受重擊 Wolfspeed英特爾雙雙擱置建廠計畫

韓媒：英特爾擬攜手三星 組晶圓代工聯盟抗台積

英特爾、三星合體？業界推演3劇本：不一定成功

相關新聞

中科擴建 擬徵收興農高球場

攸關台積電二奈米以下先進製程的中科台中園區二期擴建案卡關，中科管理局昨天表示，本案同意協議價購土地面積比率已達百分之九十...

揚言對台晶片加稅…瑞穗：川普當選 恐不利台積

美國共和黨總統候選人川普選前聲勢益加壯大，上周末受訪時揚言，若再度當選總統，將對台灣進口的晶片課徵關稅，首當其衝的台積電...

蘋果AI雙連發 台鏈振奮…台積、廣達等出貨添動能

蘋果AI布局全面進擊，28日揭露Apple Intelligence第一階段功能，並推出搭載M4自研處理器的全新24吋i...

本業失色…群創前三季虧25億 每股淨損0.29元

群創昨（29）日公布第3季財報，受面板價格連跌三個月影響，單季毛利率失守一成，本業再度轉虧7.9億元；在業外出售廠房收益...

美盯陸矽光子 台廠迎轉單

美中科技戰再闢新戰場，這次鎖定AI關鍵技術之一的矽光子與光通訊，美方憂心陸企在相關技術發展可能對美國國安造成威脅，必須詳...

台灣搶美國生意？ 卓揆不認同

美國共和黨總統候選人川普日前稱「台灣搶走晶片生意」，行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝昨（29）日皆同聲表達不同意川普的說法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。