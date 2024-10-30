英特爾AI PC要賣1億台

AI PC市場發展狀況不如業界預期，南韓媒體報導，英特爾主管28日重申英特爾明年AI PC出貨量要達1億台的目標，較今年的4,000萬台大增1.5倍。

法人認為，英特爾不受AI PC市場短線逆風影響，維持明年高速成長目標，宏碁（2353）、華碩等品牌廠出貨可望跟著喊衝。

為迎接AI PC新時代，英特爾今年初揭露其「AI PC加速計畫」，執行長基辛格當時即訂下2025年前在超過1億台個人電腦上實現AI應用的目標。

惟時序已邁入2024年第4季，整體AI PC滲透率不如市場預期，且市場競爭日益激烈，外界關注英特爾對AI PC出貨目標是否因此調整。

南韓媒體《THE ELEC》報導，英特爾銷售和行銷事業群總監Jack Huang於28日在南韓的記者會上表示，明年出貨的多數電腦，都將基於英特爾Meteor Lake處理器的架構。Meteor Lake架構於去年底推出，今年已出貨2,000萬台。

他說，英特爾維持明年AI PC出貨量要達1億台的目標不變，當中包含筆電和桌上型電腦，其中筆電將占80%至85%。除了Meteor Lake，這些PC也有以Lunar Lake和Arrow Lake-S架構所驅動的電腦。

英特爾看好2025年AI PC出貨量將大增，與目前業界看法相似。PC品牌商普遍預期，2024年為AI PC元年，要到2025、2026年AI PC出貨量才會出現顯著成長。

宏碁董事長陳俊聖先前預估，一個半導體製程規劃需要二到三年時間，何時進入量產也有一定時間表，從半導體製程發展來看，可以預測明年宏碁算力超過40 TOPS（每秒1兆次操作）的AI PC出貨占比將達到40%。

華碩共同執行長許先越曾指出，AI PC成長周期將橫跨數年。華碩內部預估AI PC於2025、2026年占整體PC比例會大幅上升，預計到2026年比重將達六成以上。