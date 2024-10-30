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鴻海助攻 印度製iPhone激增

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者吳凱中／綜合報導

蘋果印度iPhone出口額今年4月至9月的半年間激增三分之一，凸顯該公司推動擴大印度製造業務、減少對中國大陸依賴的努力。法人指出，鴻海（2317）的清奈廠區是蘋果在印度最大組裝工廠，產出占印度iPhone出口一半，為蘋果擴大印度布局關鍵推手。

彭博資訊引述知情人士說法報導，蘋果在上述六個月期間出口近60億美元的印度製iPhone，價值比去年同期大增逾三成，這代表2024年度iPhone出口額有望突破100億美元。

蘋果正迅速擴展在印度的製造網絡，鴻海、和碩與印度本土大廠塔塔集團是主要夥伴，其中以鴻海角色最為吃重，鴻海旗下清奈廠區是蘋果在印度最大組裝工廠，產出占印度iPhone出口一半。

鴻海集團近年持續擴大印度投資，上周甫公告印度子公司投資3,180.45萬美元（約新台幣10.2億元）與蘋果交易機器設備，業界人士分析，鴻海印度廠區可能新設組裝產線，製造iPhone 16新機。

鴻海董事長劉揚偉今年8月中前往印度，與印度總理莫迪會面，並出席鴻海在印度坦米爾那都省（Tamil Nadu）的宿舍啟用典禮，鴻海主帥親征，凸顯集團對印度市場的重視程度。

鴻海今年首度在印度生產iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro Max等高階機種。

iPhone 印度 鴻海

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