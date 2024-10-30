快訊

康芮將在台東登陸 吳德榮：「大眼颱」破壞性暴風 全台嚴加戒備

清晨5:30海陸警齊發 康芮增強暴風圈近正圓 台東、恆春半島嚴加戒備

康芮將登陸 粉專：明天全台放颱風假機率最高 周五要視1情形

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果AI雙連發 台鏈振奮…台積、廣達等出貨添動能

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者陳昱翔／綜合報導
蘋果AI布局全面進擊。 路透
蘋果AI布局全面進擊。 路透

蘋果AI布局全面進擊，28日揭露Apple Intelligence第一階段功能，並推出搭載M4自研處理器的全新24吋iMac桌上型電腦，主打新機「加量不加價」，基本款起售價維持前一代的1,299美元（約新台幣4.15萬元），預定11月8日開賣。

法人看好，蘋果AI功能上膛加上新品助攻，為台積電（2330）、鴻海、廣達等供應鏈增添出貨動能。

蘋果日前預告要讓裝置邁入「新時代」，28日在官方網站推出新款iMac，新品外觀與前代相同，但顏色除經典款銀色外，新增綠色、橘色、粉紅色、藍色、黃色與紫色等新色調。

搭載M4晶片的基本款新iMac和去年推出的M3晶片版本同樣具有八核心的中央處理器（CPU）與八核心的繪圖處理器（GPU），至於更高階的機款起售價1,499美元，CPU和GPU都是十核心，和5月推出的較高階M4晶片平板iPad Pro相同。

蘋果表示，新款iMac與2021年推出搭載M1晶片的桌機相比，處理任務的速度快1.5倍至二倍；入門款的機身背後有兩個標準USB-C連接埠，較高階版本則包括四個速度更快的Thunderbolt 4連接埠。新機還有一個1,200萬畫素的Center Stage攝影鏡頭，較前一代升級。

至於眾所矚目的Apple Intelligence，蘋果表示，Apple Intelligence現在可用於iPhone、iPad和Mac等硬體裝置。不過，儘管蘋果已在6月介紹AI更廣泛的應用，但初步只提供一小部分功能，包括用於摘要和編輯文章的Writing Tools、Siri數位助理的新可視覺化界面，以及回顧簡訊和其他通知的功能。

一些更受期待的Apple Intelligence則要等到12月才會推出，包含整合ChatGPT、能夠進行照片圖片編輯與創造客製化表情圖案的工具，以及在iPhone的電子郵件App中自動排列訊息的功能。升級版的Siri和在歐盟支援AI功能則要等到明年4月。

業界指出，對於正在AI領域進行追趕的蘋果而言，此時正是關鍵時刻。如今該公司試圖透過Apple Intelligence再次領導市場，後續發展值得關注。

Apple 蘋果

延伸閱讀

小米15手機漲價 雷軍：要全面支援蘋果設備

日經亞洲：台積電至少切斷2家 疑和華為有關客戶訂單

2度點名台偷走美晶片事業…川普若真的當選 台積電會如何？

蘋果推出首批AI功能 搭載M4晶片的iMac下周開賣

相關新聞

中科擴建 擬徵收興農高球場

攸關台積電二奈米以下先進製程的中科台中園區二期擴建案卡關，中科管理局昨天表示，本案同意協議價購土地面積比率已達百分之九十...

揚言對台晶片加稅…瑞穗：川普當選 恐不利台積

美國共和黨總統候選人川普選前聲勢益加壯大，上周末受訪時揚言，若再度當選總統，將對台灣進口的晶片課徵關稅，首當其衝的台積電...

蘋果AI雙連發 台鏈振奮…台積、廣達等出貨添動能

蘋果AI布局全面進擊，28日揭露Apple Intelligence第一階段功能，並推出搭載M4自研處理器的全新24吋i...

本業失色…群創前三季虧25億 每股淨損0.29元

群創昨（29）日公布第3季財報，受面板價格連跌三個月影響，單季毛利率失守一成，本業再度轉虧7.9億元；在業外出售廠房收益...

美盯陸矽光子 台廠迎轉單

美中科技戰再闢新戰場，這次鎖定AI關鍵技術之一的矽光子與光通訊，美方憂心陸企在相關技術發展可能對美國國安造成威脅，必須詳...

台灣搶美國生意？ 卓揆不認同

美國共和黨總統候選人川普日前稱「台灣搶走晶片生意」，行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝昨（29）日皆同聲表達不同意川普的說法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。