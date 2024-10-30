蘋果AI雙連發 台鏈振奮…台積、廣達等出貨添動能

蘋果AI布局全面進擊，28日揭露Apple Intelligence第一階段功能，並推出搭載M4自研處理器的全新24吋iMac桌上型電腦，主打新機「加量不加價」，基本款起售價維持前一代的1,299美元（約新台幣4.15萬元），預定11月8日開賣。

法人看好，蘋果AI功能上膛加上新品助攻，為台積電（2330）、鴻海、廣達等供應鏈增添出貨動能。

蘋果日前預告要讓裝置邁入「新時代」，28日在官方網站推出新款iMac，新品外觀與前代相同，但顏色除經典款銀色外，新增綠色、橘色、粉紅色、藍色、黃色與紫色等新色調。

搭載M4晶片的基本款新iMac和去年推出的M3晶片版本同樣具有八核心的中央處理器（CPU）與八核心的繪圖處理器（GPU），至於更高階的機款起售價1,499美元，CPU和GPU都是十核心，和5月推出的較高階M4晶片平板iPad Pro相同。

蘋果表示，新款iMac與2021年推出搭載M1晶片的桌機相比，處理任務的速度快1.5倍至二倍；入門款的機身背後有兩個標準USB-C連接埠，較高階版本則包括四個速度更快的Thunderbolt 4連接埠。新機還有一個1,200萬畫素的Center Stage攝影鏡頭，較前一代升級。

至於眾所矚目的Apple Intelligence，蘋果表示，Apple Intelligence現在可用於iPhone、iPad和Mac等硬體裝置。不過，儘管蘋果已在6月介紹AI更廣泛的應用，但初步只提供一小部分功能，包括用於摘要和編輯文章的Writing Tools、Siri數位助理的新可視覺化界面，以及回顧簡訊和其他通知的功能。

一些更受期待的Apple Intelligence則要等到12月才會推出，包含整合ChatGPT、能夠進行照片圖片編輯與創造客製化表情圖案的工具，以及在iPhone的電子郵件App中自動排列訊息的功能。升級版的Siri和在歐盟支援AI功能則要等到明年4月。

業界指出，對於正在AI領域進行追趕的蘋果而言，此時正是關鍵時刻。如今該公司試圖透過Apple Intelligence再次領導市場，後續發展值得關注。