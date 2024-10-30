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國巨AI業務...明年主引擎

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

國巨（2327）上季財報亮眼，本季傳統淡季營運有撐，公司更是全力猛攻當紅的AI應用，執行長王淡如預告，明年和AI相關的運算和企業應用等，將會是國巨成長最高的領域，隨著AI應用爆發，國巨全面受惠。

國巨強調，雖然大環境包括全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍然在，但客戶端的庫存已趨向健康水位，該公司密切關注市場供需動態，並持續調升產能利用率以因應市況，樂觀看待AI應用的營運動能及後市展望。

國巨高度看好AI應用爆發對公司帶來的正面助益，董座陳泰銘多次強調，國巨集團掌握所有AI需要的被動元件產品線，現階段更是外商之外最大AI伺服器採用的X6S型號積層陶瓷電容（MLCC）最大供應商，並透過代工廠切入輝達（NVIDIA）供應鏈，「全球AI領域主要參與者都是國巨的客戶」，估AI將助力集團邁入下一個成長階段。

外資報告分析，AI伺服器對積層陶瓷電容用量有「更顯著」的提升，與一般伺服器相比，8x Hopper HGX AI伺服器的積層陶瓷電容用量將增加約12倍，輝達GB200 NVL72機架的積層陶瓷電容量將增加約220倍，就金額角度而言，相比一般伺服器，8x Hopper HGX AI伺服器的積層陶瓷電容內含價值預計增加約八倍、GB200 NVL72預計增加約155倍，增幅極為明顯。

AI 伺服器 國巨

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