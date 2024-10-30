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台灣搶美國生意？ 卓揆不認同

經濟日報／ 記者余弦妙江睿智／台北報導

美國共和黨總統候選人川普日前稱「台灣搶走晶片生意」，行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝昨（29）日皆同聲表達不同意川普的說法，卓揆並強調，半導體產業是台灣自己發展出來、非常領先世界的產業。

卓榮泰、郭智輝昨日赴立法院備詢。國民黨立委王鴻薇質詢，下周就是美國大選，其中川普被認為當選機率非常高，但他曾不只一次指責台灣偷走美國晶片生意、直指台灣是「半導體小偷」，對此，我國政府態度為何？

卓榮泰與郭智輝皆表態不認同川普說法。郭智輝回應，川普的說法「是他講的」，當然對此不同意，卓榮泰同樣表示「當然不同意」，並指出半導體是台灣自己發展出來、非常領先世界的產業。

對於美國大選及台美關係，卓榮泰昨日接受媒體堵訪時表示，美國即將舉行大選，台美之間雙方基於相同理念的民主同盟，過去到現在的關係發展都非常良好。他也相信美國主要政黨對台美關係的認知跟未來發展，是有絕對高度共識，之後會持續深化、加強台美雙邊關係。

卓榮泰 川普 美國大選

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