快訊

蘋果新品第2彈！M4版Mac mini「縮小」亮相不到1公斤、價格最貴漲7000

台積中科擴廠土地遇阻 業界盼中市府及盧秀燕出面協調

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中科二期擴建案預計明年第1季交地，台中有望成為全球最先進的AI晶片生產基地。中科管理局提供
中科二期擴建案預計明年第1季交地，台中有望成為全球最先進的AI晶片生產基地。中科管理局提供

中科二期園區擴建案預計明年第1季交地給台積電（2330）建廠，供應鏈指出，依照中科交地及建廠時程，新廠預計2027年底投產，剛好銜接最先進的1.4奈米製程規劃時程，「台中有望成為全球最先進的AI晶片生產基地」。

不過，目前中科二期擴建面臨興農公司高爾夫球證補償問題未解，球證自救會甚至揚言不排除發動抗爭，也讓台積電先進製程能否在台中落腳出現變數。中科管理局30日將與興農公司召開協調會，業界也盼台中市政府甚至市長盧秀燕儘速出面協助解決爭議，讓此案得以順利落實。

中科二期園區擴建計畫原本規劃為台積電2奈米製程進駐，然而此案一波三折，先是都審卡關延宕一年半，中科管理局三度延後二期擴建開發時程，接著台積電宣布2奈米廠轉進高雄，讓中科建廠案跟著放慢腳步。

供應鏈指出，中科雖然與台積電2奈米廠失之交臂，但「塞翁失馬焉知非福」。因為全球掀起AI熱潮，輝達(NVIDIA)推動下世代AI晶片，強調高算力、低耗能，勢將帶動2奈米以下、甚至1.4奈米製程的加速推動。

據了解，台積電在高雄規劃的6座廠，其中P1至P3已確定為2奈米，後續三座不排除朝1.4奈米製程規劃；而以中科二期擴建時程來看，剛好可以銜接1.4奈米，如果全案能夠在明年第1季交地建廠，應可趕在2027年底前投產。

業界人士指出，1.4奈米與1奈米屬於同一世代製程，設備可以共用，一旦取得1.4奈米的先發位置，也就等於取得全球最先進AI晶片生產基地的戰略地位，「台中能否比高雄先行」，如何解決興農公司高爾夫球證補償問題，將是關鍵。

另外，中科二期園區擴建除供台積電建廠使用之外，還剩約3公頃土地可提供相關產業廠商申請進駐。據了解，目前已有多家半導體供應鏈、精密機械廠商表達進駐意願，中科管理局也表態，歡迎IC設計業者加入。

中科 台積電 奈米

延伸閱讀

環團籲八首長到環評大會擋中火擴廠 中彰投縣市長明不會到場

綠營隔空砲轟盧秀燕雙標擋預算 市府：不影響計劃執行

台中婦幼隊偵查佐抓毒犯不忘助嫌犯3幼子 盧秀燕今表揚

颱風康芮逼近 台中市民野餐日活動視天氣調整

相關新聞

日經亞洲：台積電至少切斷2家 疑和華為有關客戶訂單

日經亞洲引述消息人士報導，台積電已暫停對至少2家晶片開發商出貨，這些公司疑似企圖繞過美國對華為技術公司的出口管制

川普政策恐危及台積電？ 花旗力挺維持「買進」：目標價1540元

美國前總統暨本屆總統候選人川普再度重申，若順利當選總統，將計劃對台灣進口的晶片課徵關稅，近期也影響台積電（2330）股價...

突破技術極限！英飛凌推「全球最薄」矽功率晶圓 比頭髮還細

英飛凌繼宣布推出全球首款12吋氮化鎵（GaN）功率半導體晶圓、並在馬來西亞居林建成全球最大的8吋碳化矽（SiC）功率半導...

夏普旗艦新機AQUOS R9 pro 十二月上旬日本上市

夏普（SHARP）29日於日本發布二款手機新品AQUOS sense9 & AQUOS R9 pro，其中，AQUOS ...

力成：第4季AI需求持續向上 先進封裝布局逐步顯現

半導體封測大廠力成(6239)今(29)日舉行法說會表示，公司提出今年第4季各項產品應用市況，執行長謝永達表示，第4季消...

聯發科法說前夕 大摩提「5問」：能否從高通、Arm糾紛中受益？

聯發科（2454）30日將舉行法說，引發市場高度關注。摩根士丹利（大摩）證券於法說前夕出具最新報告，提出「五大問題」將是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。