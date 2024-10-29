中科二期園區擴建案預計明年第1季交地給台積電（2330）建廠，供應鏈指出，依照中科交地及建廠時程，新廠預計2027年底投產，剛好銜接最先進的1.4奈米製程規劃時程，「台中有望成為全球最先進的AI晶片生產基地」。

不過，目前中科二期擴建面臨興農公司高爾夫球證補償問題未解，球證自救會甚至揚言不排除發動抗爭，也讓台積電先進製程能否在台中落腳出現變數。業界點名，台中市市長盧秀燕應儘速出面協調，讓台中成為全球最先進的半導體大城。

中科二期園區擴建計畫原本規劃為台積電2奈米製程進駐，然而此案一波三折，先是都審卡關延宕一年半，中科管理局三度延後二期擴建開發時程，接著台積電宣布2奈米廠轉進高雄，讓中科建廠案跟著放慢腳步。

供應鏈指出，中科雖然與台積電2奈米廠失之交臂，但「塞翁失馬焉知非福」。因為全球掀起AI熱潮，輝達（NVIDIA）推動下世代AI晶片，強調高算力、低耗能，勢將帶動2奈米以下、甚至1.4奈米製程的加速推動。據了解，台積電在高雄規劃的六座廠，其中P1至P3已確定為2奈米，後續三座不排除朝1.4奈米製程規劃；而以中科二期擴建時程來看，剛好可以銜接1.4奈米，如果全案能夠在明年第1季交地建廠，應可趕在2027年底前投產。

業界人士指出，一旦取得1.4奈米的先發位置，也就等於取得全球最先進AI晶片生產基地的戰略地位，「台中能否比高雄先行」，如何解決興農公司高爾夫球證補償問題，將是關鍵。