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群創整廠出售…不在計劃中

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

AI對半導體需求旺盛，先進裝產能出現缺口，市場盛傳台積電（2330）有意再買群創廠房，鎖定南科七廠。群創發言系統昨（29）日強調，「現階段整廠出售不在計劃中」。

台積電今年8月才以171.4億元買下群創南科四廠，命名為先進封測八廠（AP8），近期盛傳台積電「買上癮了」，相中比鄰群創南科四廠的群創南科七廠。

然而，儘管台積電的算盤打得精，但據了解，群創經營階層對出售七廠頗有異見，一直無法達成共識。

群創七廠是7.5世代生產線，主要生產電視用面板。自建廠階段即導入多項節能、節水及廢棄物減量清潔生產措施，包括設置純水/廢水回收等系統，回收再利用製程所產生的廢汙水、製程參數最佳化使原物料達到最有效利用、廢棄物減量。

台積電 群創

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