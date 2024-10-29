快訊

清晨5:30海陸警齊發 康芮增強暴風圈近正圓 台東、恆春半島嚴加戒備

康芮將登陸 粉專：明天全台放颱風假機率最高 周五要視1情形

聽新聞
0:00 / 0:00

安謀：台灣占AI關鍵地位

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

Arm科技論壇（Arm Tech Symposia 2024）昨（29）日在台北登場，Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey表示，AI將無所不在，具備巨大潛力。全球有90%的先進晶片都來自於台灣，且台灣具備完整生態系統，將在AI的未來占有關鍵地位。

Chris Bergey昨日在論壇中，以建構人工智慧運算平台的未來為題，發表主題演講。他舉例指出，AI可縮短藥物研發過程中臨床實驗所需時間，也能改善日常生活體驗，隨之而來的能源需求與運算複雜度也將來到全新水準。發展AI運算平台重點是要軟硬體搭配，並具備完整生態系統，Arm提供具備可延展性的運算平台，幫助合作夥伴提升效率、降低成本，並加快產品上市速度。Chris Bergey說，現在AI PC發展其中很多利用到Arm平台，這當中有很大的機會。

Arm北美業務副總裁曾志光表示，Arm是無所不在的運算平台，所有的AI運算都不能缺少Arm，企業將可以透過運算平台，來釋放AI的潛力。

聯發科通訊事業部副總陳一強在論壇中與Chris Bergey對談，陳一強指出，聯發科（2454）積極發展AI，希望利用AI為大家帶來過去所沒有的體驗，創造更直覺的裝置互動方式。未來AI將可理解使用者的意圖，具備情境感知功能，進而提供建議或自主行動。聯發科有信心能夠維持在AI行動平台的領先地位。

AI Arm 聯發科

延伸閱讀

聯發科法說前夕 大摩提「5問」：能否從高通、Arm糾紛中受益？

2025年全球將出貨1100億個Arm平台AI晶片 台灣是全球中心

蘋果開發M5晶片搶食 AI PC 大餅 台積電先進製程接單熱轉

安謀槓高通／ 聯發科有望迎轉單

相關新聞

中科擴建 擬徵收興農高球場

攸關台積電二奈米以下先進製程的中科台中園區二期擴建案卡關，中科管理局昨天表示，本案同意協議價購土地面積比率已達百分之九十...

揚言對台晶片加稅…瑞穗：川普當選 恐不利台積

美國共和黨總統候選人川普選前聲勢益加壯大，上周末受訪時揚言，若再度當選總統，將對台灣進口的晶片課徵關稅，首當其衝的台積電...

蘋果AI雙連發 台鏈振奮…台積、廣達等出貨添動能

蘋果AI布局全面進擊，28日揭露Apple Intelligence第一階段功能，並推出搭載M4自研處理器的全新24吋i...

本業失色…群創前三季虧25億 每股淨損0.29元

群創昨（29）日公布第3季財報，受面板價格連跌三個月影響，單季毛利率失守一成，本業再度轉虧7.9億元；在業外出售廠房收益...

美盯陸矽光子 台廠迎轉單

美中科技戰再闢新戰場，這次鎖定AI關鍵技術之一的矽光子與光通訊，美方憂心陸企在相關技術發展可能對美國國安造成威脅，必須詳...

台灣搶美國生意？ 卓揆不認同

美國共和黨總統候選人川普日前稱「台灣搶走晶片生意」，行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝昨（29）日皆同聲表達不同意川普的說法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。