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安謀：台灣占AI關鍵地位
Arm科技論壇（Arm Tech Symposia 2024）昨（29）日在台北登場，Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey表示，AI將無所不在，具備巨大潛力。全球有90%的先進晶片都來自於台灣，且台灣具備完整生態系統，將在AI的未來占有關鍵地位。
Chris Bergey昨日在論壇中，以建構人工智慧運算平台的未來為題，發表主題演講。他舉例指出，AI可縮短藥物研發過程中臨床實驗所需時間，也能改善日常生活體驗，隨之而來的能源需求與運算複雜度也將來到全新水準。發展AI運算平台重點是要軟硬體搭配，並具備完整生態系統，Arm提供具備可延展性的運算平台，幫助合作夥伴提升效率、降低成本，並加快產品上市速度。Chris Bergey說，現在AI PC發展其中很多利用到Arm平台，這當中有很大的機會。
Arm北美業務副總裁曾志光表示，Arm是無所不在的運算平台，所有的AI運算都不能缺少Arm，企業將可以透過運算平台，來釋放AI的潛力。
聯發科通訊事業部副總陳一強在論壇中與Chris Bergey對談，陳一強指出，聯發科（2454）積極發展AI，希望利用AI為大家帶來過去所沒有的體驗，創造更直覺的裝置互動方式。未來AI將可理解使用者的意圖，具備情境感知功能，進而提供建議或自主行動。聯發科有信心能夠維持在AI行動平台的領先地位。
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