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台積擴廠 中科管理局推進：在12月15日前解決球證問題 否則將啟動強制徵收

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導
中科台中園區擴建二期（台積廠房）持續推進，中科管理局要求興農公司12月15日前解決球證問題，否則將啟動強制徵收。記者宋健生／攝影
中科台中園區擴建二期（台積廠房）持續推進，中科管理局要求興農公司12月15日前解決球證問題，否則將啟動強制徵收。記者宋健生／攝影

攸關台積電（2330）2奈米以下先進製程的中科台中園區二期擴建案，持續推進。中科管理局昨（29）日表示，該案同意協議價購土地面積比例已達95.32%，中科正督促興農公司與球證會員儘速達成協議，「興農公司若無法在12月15日前解決球證問題，將啟動強制徵收。」

中科管理局今日將與興農公司召開協調會，下達最後通牒。但據了解，興農楊家迄今仍未與球證自救會協調，自救會成員群情激憤，將聘請律師打官司，甚至不排除發動抗爭。中科管理局擔心土地徵收將因此出現變數。

據了解，興農球場共發出1,750張球證，若依會員要求，每張球證回收價格180萬元，概估回收成本約31.5億元。

自救會成員表示，當初自救會訂定單張球證180萬元回收價格，是依據中部地區20座球場二年前的平均價格220萬打八折計算，而目前中部球場的平均單張球證價格已超過300萬元，加上興農公司被徵收的土地依法免徵土地增值稅，興農公司迴避與自救會協調「實在不厚道」。

中科二期園區所在的興農球場隸屬興農集團旗下興農育樂公司，外界推估，一旦球場完成協議價購，扣除球證補償金後，楊天生家族可以入袋的現金，預估在150億至200億元間。

中科表示，台中園區擴建二期開發面積約89.75公頃，私有土地總面積為77.69公頃。目前，各項實質計畫均已審查通過，正在進行用地取得作業。

中科管理局表示，本案已依法召開多場協議價購會議，目前同意協議價購的土地面積比例約達95.32%。自今年8月起，相關單位已開始與同意價購的所有權人簽訂合約。

據瞭解，目前尚有約4%（3.64公頃）的土地未繳交協議價購同意書。中科於今年10月9日依規定向內政部送報徵收計畫，計畫徵收的土地共計42筆。在完成徵收審議前，中科不放棄努力，持續與相關地主協調，以期達成共識。其中，本案的最大私地地主興農公司已繳交協議價購同意書，但高爾夫球證會員的處理是本案的重要環節，中科正在督促興農公司與球證會員儘速達成協議，以便推進後續作業。如果12月15日無法達成協議，將立即啟動徵收程序。

中科管理局表示，相關的協議價購作業及徵收程序預計今年12月底完成，明年第1季將土地交給台積電展開建廠作業。

中科 台積電 自救會

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