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Google台灣前董事總經理簡立峰：AI 時代 科技業最好機會

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
Google台灣前董事總經理簡立峰。 圖／聯合報系資料照片
Google台灣前董事總經理簡立峰。 圖／聯合報系資料照片

Google台灣前董事總經理簡立峰昨（29）日表示，AI模型和推論能力更加進步，開始出現許多潛在商機，AI在各場景應用與部署使得對終端硬體的需求提高，台灣以硬體為優勢，增加結合AI軟體應用能力，新的AI時代，是台灣軟硬整合優勢的科技產業「最好的機會」。

簡立峰昨日參加安謀（Arm）科技論壇，聚焦AI運算和AI生態鏈發展，以軟硬整合的趨勢為主題分享觀點，釋出以上訊息。

簡立峰談話重點
簡立峰談話重點

他指出，過去企業有很多的數據，但無法好好的使用，例如電商業者掌握消費者數據和回饋，但數據量太大難以更好的應用，現在AI技術的推論能力更強，可以快速分析數據，針對用戶需求提出更好的產品描述，為企業導入AI做廣告的建議與設計。AI未來將無所不在，人機協同的時代來臨。

他表示，目前AI的推理能力已經超越了人類的基本能力，而AI在日常生活應用顯著增加，結合台灣硬體製造實力，讓AI技術整合硬體，AI是台灣最好的機會。

他指出，現在全世界大型科技業者積極發展語言模型，提高AI的推論與生成力量，Google的瀏覽器後端嵌入了語言模型的運算，以瀏覽器就能完成語音辨識與翻譯，應用已經普及在用戶生活中，語音辨識和翻譯、轉錄的商機都逐漸浮現。

另外，大語言模型未來會有幾個方向，會愈來愈大，但也更重視縮小的模型與多元應用，當邊緣運算逐漸普及，大語言模型也逐漸變小，進入終端設備中，讓AI輔助人們的能力更強，AI放在一個硬體中且順利運作，就是台灣硬體強項。

例如輝達執行長黃仁勳提到的機器人產業，微軟的各種雲端要在周邊應用，「AI Everywhere」的時代來臨，台灣必須把握這一機會，為未來創造更多可能性。

簡立峰說，AI PC和手機都是台灣重要的經濟支柱，但消費者對這些技術的認知和感受並不強烈，要讓消費者感受到AI技術的實際應用。例如邊緣計算和AI技術結合，有更好的數據處理和應用開發。台灣的強項是硬體，未來強化軟體與整合能力，將讓台灣的產業真正的趕上這一波浪潮，是台灣最佳的機會。

AI 消費 瀏覽器

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