本業失色…群創前三季虧25億 每股淨損0.29元

群創（3481）昨（29）日公布第3季財報，受面板價格連跌三個月影響，單季毛利率失守一成，本業再度轉虧7.9億元；在業外出售廠房收益挹注下，稅後純益約5億元，較前一季腰斬，每股純益0.05元。累計前三季稅後虧損25.52億元，每股淨損0.29元。

展望後市，群創認為，本季雖是面板傳統淡季，在中國大陸「以舊換新」消費補貼政策有助支撐電視整機需求下，電視面板價格可望持穩，惟IT面板需求預期將走緩。

群創最新財報與展望

群創結算，第3季毛利率9.02%，季減1.02個百分點，年增1.83個百分點；稅後純益5億元，較前一季腰斬，但優於去年同期虧損，每股純益0.05元。

群創表示，第3季電視面板營收較第2季相對高位回落，非大宗消費品及非顯示器領域群營收均成長，僅管單季營收季減2.4%，但透過持續優化產品組合及成本控管，毛利率與EBITDA利益率分別達到9.0%及12.8%，每股純益維持正數。

群創同步揭露第3季整體出貨面積608萬平方公尺，季減9.3%；液晶面板售價為每平方公尺276元美元。第3季營收以產品應用別區分，電視為35%、車用產品為24%、可攜式電腦為23%、手機及商用產品為13%、桌上型螢幕為5%。

以產品尺寸別區分，第3季10吋以下為13%、10到20吋為35%、20到30吋14%、30到40吋為7%、40吋以上為31%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收占比則為76%以及24%。

群創統計，第3季折舊及攤銷為79億元，資本支出為38億元。累計前三季毛利率7.89%，年增7.08個百分點；即使連二季獲利仍無法弭平首季虧損，前三季累計稅後虧損25.52億元，但虧損較去年同期稅後虧損154.06億元收斂，每股淨損0.29元。

群創預估，本季大尺寸面板出貨量季減7%至9%，平均售價（ASP）季減3%以內；中小尺寸面板出貨量將季增17%至19%。群創強調，將持續「按需生產」策略，因應市場變化彈性動態調整產品組合、提高生產效率。同時透過致力推動雙軌轉型策略，持續深化非顯示器領域布局。