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川普政策恐危及台積電？ 花旗力挺維持「買進」：目標價1540元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
圖為台積電。記者黃仲裕／攝影
圖為台積電。記者黃仲裕／攝影

美國前總統暨本屆總統候選人川普再度重申，若順利當選總統，將計劃對台灣進口的晶片課徵關稅，近期也影響台積電（2330）股價表現疲弱。對此，外資花旗證券指出，台積電的領先地位及穩健基本面，在政治不確定性中展現韌性，評等與目標價仍維持「買進」、1,540元。

川普近日再次強調減少美國對海外半導體生產的依賴性，並呼籲制定政策以強化美國晶片製造能力，尤其是降低對台灣的依賴。花旗半導體產業分析師陳佳儀分析，美國目前的政策致力於將半導體生產回流至本土，但關稅結構和成本差異可能導致「意想不到」的結果。

她舉例，值得注意的是，台積電超過60%的營收來自美國客戶，例如蘋果、輝達（NVIDIA）、高通、英特爾（Intel）和超微（AMD）等。然而，大部分電子產品，包括iPhone等，皆在美國以外的地區進行組裝，才能享有較低的成本優勢。

另外，在美國晶片法案大量補貼下，台積電亞利桑那州晶圓廠擴建獲得66億美元資助，並宣布其N4製程將於2025年開始量產，隨著未來良率逐步提升至接近台灣廠的水準，儘管海外營運成本增加，但毛利率稀釋風險仍在可控範圍內。

展望後市，陳佳儀表示，受惠AI數據中心強勁需求增長，預計台積電明年營收將保持穩健，有望實現超過30%的年增長。毛利率方面，隨良率提升和產能利用率改善，將呈現上升趨勢。

因此，儘管地緣政治、美國選後可能對中國大陸採取更嚴格限制措施，但考量到台積電的執行力，以及與美國商務部合作的KYC系統認證完善，預計台積電能有效應對不確定性並妥善管理風險。

台積電 川普

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