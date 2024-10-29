友達低碳轉型成效卓越 獲頒金級淨零標章

氣候變遷已成國際永續關鍵議題，推動淨零排放與低碳轉型為全球企業的當務之急。友達光電（2409）29日宣布，台灣永續能源研究基金會公布淨零標章授證名單，其中友達於2023年率先達到「生產場域排放」絕對減量32%（以2018年為基準），不僅已達金級標章減量所規範之25%之標準，更獲認證為全台首家取得「金級」淨零標章之標竿企業。

友達光電永續長古秀華表示，「友達身為永續領頭羊，2003年即啟動『溫室氣體盤查元年』，推動減碳逾20年，因應環境與氣候風險，提前部署低碳轉型。多年來，友達透過履行淨零承諾、積極減量、嚴謹查證，逐步實踐減碳願景。以國際ISO標準、擴大碳盤查、第三方查證等科學方法，嚴謹落實低碳轉型，實踐企業永續責任。」

獲全台首張淨零金級標章之肯定，為友達經年來戮力減碳的成果展現。以科學減碳為行動核心，友達依循國際氣候變遷權威組織「科學基礎減碳目標倡議SBTi（Science Based Targets initiative）」減碳目標，以控制升溫2度為情境（WB2C），於2018年設定「2025年絕對減碳25%」之目標，並展開相應減碳行動，而友達全球廠區之碳排減量幅度於2023年已達32%，提前達成SBT減碳目標，今日由台灣永續能源研究基金會認證為金級標章。

以階段性成果為基礎，友達光電未來將積極挑戰2030年之減碳目標下一步。友達今 (2024) 年為組織減碳設立2030年以前達成1.5度情境之減碳目標，並再次通過SBTi審核認可。面對更積極的減碳路徑挑戰，友達設定「減量、創能、節能」三大行動方針，包括：溫室氣體F-Gas之減量與管控、以RE100為目標，導入再生能源、2030年前絕對減電30%（3030節電專案），多管齊下、逐步落實，以期達到企業減碳效益極大化。

為擴大淨零實踐，友達光電響應台灣淨零行動聯盟「辦公室場域100%淨零排放」倡議，積極推動建物淨零，將低碳實踐延伸至員工生活與辦公場域。今 (2024) 年友達以「友達GRC總部大樓」為標的，通過ISO 14068-1:2023碳中和標準查證，成為全台首家達成「碳中和建築」之標竿企業，與金級標章相呼應。未來，友達將在2030年以前實現全台辦公室據點100%淨零，展現永續企業對碳中和的積極使命。

面對氣候變遷挑戰，友達將秉持永續領頭羊的實踐精神，持續推動低碳轉型，以低碳製造、低碳建築、低碳價值鏈等全方位行動，邁向淨零碳排；同時並持續響應國內外之永續行動倡議，擴大對產業生態圈的永續影響力。