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夏普旗艦新機AQUOS R9 pro 十二月上旬日本上市

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
夏普（SHARP）29日於日本發布二款手機新品AQUOS sense9 & AQUOS R9 pro。圖為AQUOS R9。圖／翻攝自夏普SHARP官網
夏普（SHARP）29日於日本發布二款手機新品AQUOS sense9 & AQUOS R9 pro。圖為AQUOS R9。圖／翻攝自夏普SHARP官網

夏普（SHARP）29日於日本發布二款手機新品AQUOS sense9 & AQUOS R9 pro，其中，AQUOS R9 pro定位為全新旗艦級手機，預計將於2024年12月上旬在日本上市，此為全球型號，並將陸續於新加坡、印尼、台灣等地上市發售。

AQUOS R9 pro搭載了由徠卡相機公司監修，由三組鏡頭構成的「Vario-Summicron」相機系統。三組鏡頭均採用5,030萬畫素的高精細影像感測器。

其中，標準鏡頭配備超過1英吋的1/0.98英吋感光元件，即使在低光環境，也能拍攝清晰美麗的照片。廣角鏡頭則支援122度超廣角拍攝與微距攝影，望遠鏡頭則具備2.8倍光學變焦功能，並可與數位變焦相結合，帶來最高達20倍的變焦能力，讓消費者輕鬆捕捉遠處景物、成像清晰動人。

AQUOS R9 pro CPU搭載最新的「Snapdragon 8s Gen 3 Mobile Platform」，加上12GB的大容量記憶體和超導熱板散熱系統（Vapor Chamber），就算同時開啟多個高負載應用程式，依然能保持系統運作流暢。

至於AQUOS sense9則由「miyake design」監修設計，該手機以一體式鋁合金機身打造，搭配繽紛的潮流色彩設計，搭載艷陽下也能高效顯示的Pro IGZO OLED螢幕，並全新升級從微距到超廣角皆能輕鬆拍攝的鏡頭模組，為使用者創造更多美好使用體驗。日本將於今年11月7日上市，隨即也會在台灣、印尼、新加坡等市場陸續推出。

AQUOS sense9 全系列共提供6色選擇，從時尚潮流的雙色搭配到簡約內斂的單色風格，提供用戶多樣化的搭配款式。輕巧的機身設計，重量僅約166克，防水與耐衝擊的防護性能更通過美國軍規檢驗，符合「MIL-STD-810H」標準（抗震測試符合MIL-STD-810G標準)。

新機顯示螢幕採用具省電性能的1～120Hz可變更新率 Pro IGZO OLED，最高可達約240Hz的超流暢顯示效果，螢幕亮度與過往機種相比更提升了約4倍，即便在烈日艷陽下，螢幕顯示也依然清晰可見。搭配5,000mAh的大容量電池，只要充飽電力即可提供連續續兩天、每天高達10小時的電池續航力。

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