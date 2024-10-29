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康芮颱風帶來強風 台東綠島649戶停電

吳聖宇估康芮颱風周四台東登陸 上次1年內3颱登陸已是2008年

樺漢收購Nera案 股權交割完成

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠樺漢（6414）29日公告子公司Ennoconn Solutions Singapore收購Nera Telecommunications案，股權已交割完成，持股比率為63.77%，成為Nera Telecommunications之最大股東。

樺漢今年9月決議透過子公司Ennoconn Solutions Singapore投資新加坡掛牌公司Nera Telecommunications一案，投資總金額約為新加坡幣1,700萬元，總計收購230,791,464股，股權已交割完成，持股比率為63.77%，成為Nera Telecommunications之最大股東。

NERA成立於1978年，於1999年掛牌上市，業務遍及亞太地區、歐洲、中東和非洲等全球16個國家/地區。NERA布局網路基礎設施、物聯網（IoT）、資訊安全、雲端與數據中心、企業服務管理和託管服務等，主要市場與應用領域包括電信和公用事業、醫療保健、教育、交通、物流和金融服務、政府組織等。

樺漢表示，將結合Nera Telecommunications全球業務通路整合能力，於「技術、應用、平台、市場」四大面向共同發展數位AI化策略轉型與全球業務布局，強化核心競爭力、擴大市場接單動能，加速開展全球業務整合實績。

樺漢

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