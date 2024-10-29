樺漢收購Nera案 股權交割完成
工業電腦大廠樺漢（6414）29日公告子公司Ennoconn Solutions Singapore收購Nera Telecommunications案，股權已交割完成，持股比率為63.77%，成為Nera Telecommunications之最大股東。
樺漢今年9月決議透過子公司Ennoconn Solutions Singapore投資新加坡掛牌公司Nera Telecommunications一案，投資總金額約為新加坡幣1,700萬元，總計收購230,791,464股，股權已交割完成，持股比率為63.77%，成為Nera Telecommunications之最大股東。
NERA成立於1978年，於1999年掛牌上市，業務遍及亞太地區、歐洲、中東和非洲等全球16個國家/地區。NERA布局網路基礎設施、物聯網（IoT）、資訊安全、雲端與數據中心、企業服務管理和託管服務等，主要市場與應用領域包括電信和公用事業、醫療保健、教育、交通、物流和金融服務、政府組織等。
樺漢表示，將結合Nera Telecommunications全球業務通路整合能力，於「技術、應用、平台、市場」四大面向共同發展數位AI化策略轉型與全球業務布局，強化核心競爭力、擴大市場接單動能，加速開展全球業務整合實績。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言