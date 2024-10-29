聯發科法說前夕 大摩提「5問」：能否從高通、Arm糾紛中受益？

聯發科（2454）30日將舉行法說，引發市場高度關注。摩根士丹利（大摩）證券於法說前夕出具最新報告，提出「五大問題」將是矚目焦點，並認為聯發科可能較不易從高通、安謀（Arm）糾紛中受益，評等與目標價仍維持「優於大盤」、1,588元。

大摩提出五大問題包括：一、中國大陸的AI智慧機換機周期是否出現變化；二、台積電調整代工價格後的毛利率趨勢；三、AI PC晶片項目的最新進展；四、ASIC項目貢獻營收的時間點；五、高通與安謀授權爭議，聯發科是否得利。

其中，大摩對於第五問最感興趣，聯發科能否從高通與Arm之間的糾紛中受益？大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，聯發科並不會在雙方授權爭議下增加智慧機或AI PC的市場占有率，但若高通支付更高的授權費，此爭議將為聯發科帶來「公平的競爭環境」，因此也可能仍有利聯發科的後市營運與發展。

由於日前傳聞指稱 Arm 取消了高通的架構授權協議（ALA），市場對此事的關注度大增。Arm分析師 Lee Simpso則認為，若報導屬實，最終結果可能是雙方和解，高通或許不需要補繳授權費，但會與Arm重新達成授權協議。

Lee Simpso認為，若糾紛延續下去，聯發科也可能是受益者之一，進而成為移動設備領域的下一位接班者，並在AI PC領域蓄勢待發。

高通分析師Joe Moore補充，儘管雙方存在爭議，但仍預期雙方最終可能會達成協議，以避免重大收入損失。其中，爭議的重點是高通是否能在其智慧型手機中使用自訂核心（如Nuvia技術等），而非依賴Arm提供的核心。