研揚結盟韓國系統整合商 無人車導入仁川機場
工業電腦廠研揚海外市場布局再下一城，今天宣布與韓國系統整合商合作仁川機場無人車專案，可提升機場接送服務並降低成本。
研揚發布新聞稿表示，目前在機場內的高爾夫球車接送服務，必須由一位駕駛掌控車輛行進，不僅耗費人力成本，昂貴費用也讓相關服務無法普及。
研揚指出，此次專案採用BOXER-8645AI無風扇嵌入式Edge AI（邊緣人工智慧）系統，搭載NVIDIAJetson AGX Orin系列GPU（繪圖處理器），支援GMSL2攝影機，可快速且無損傳輸訊息影像。研揚先前在歐洲專案中已測試過GMSL2攝影機的相容性，這次可以快速配合韓國機場專案。
研揚科技亞太業務經理劉長益說，這項無人車應用能在擁擠航站中明確導航、自動快速避開障礙，安全將乘客運送至機場各區，可增加旅客滿意度。
除了韓國之外，研揚日前已宣布與美國新創軟體公司LatticeWork（普維科技）合作，在泰國大型賣場提供人流監控應用方案，可分析經過賣場門口及進入賣場的人數，來調整門口產品擺設與行銷活動。
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