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英特爾重磅宣布與AMD合作 Arm不擔心：是要讓x86平台最佳化

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理 Chris Bergey表示不擔心兩大x86巨頭合作。圖／Arm提供
Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理 Chris Bergey表示不擔心兩大x86巨頭合作。圖／Arm提供

英特爾AMD稍早重磅宣布攜手合作，外界認為是 x86 處理器兩大廠聯合防禦Arm進逼。Arm決策層今日在主持年度 技論壇受訪時表示，英特爾與AMD攜手是為解決開發者平台適應性問題，尋求平台最佳化，因Arm已耕耘30年且很有優勢，並不擔心兩大x86巨頭合作。

Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey，是在主持今年Arm Tech Symposia 2024 大會後與接受媒體聯訪時發表上述看法。他說，英特爾與AMD合作是討論適合開發者平台問題，有兩個重點，一是開發者需要適合平台。其次，是平台的開發者效率。兩家平台都有各自問題，必須合作改善，但 Arm 有 30 年平台經驗，不會擔心兩家合作。

Chris Bergey表示，除了雙方要解決平台問題外，相互溝通也是重點，內外溝通都是發展關鍵，例如UCIe 先進封裝聯盟推出共同標準及架構 ，就是這方面成果。

他強調，Arm 進階微控制器匯流排架構 (AMBA) 免費開放式標準，連接及管理系統單晶片 (SoC) 功能區塊，協助開發大量控制器與周邊設備的多處理器等，都還在領先位置。

至於近期吵得沸沸揚揚Arm與高通授權爭議， Chris Bergey回應說這是老問題，Arm 已多次聲明，他不再回應；且年底會進入訴訟程序，更不便回應。

高通和Arm間的專利糾紛延燒數年，起因於高通2021年收購Arm授權廠商、晶片設計新創公司Nuvia，Arm於2022年起訴高通，聲稱高通收購Nuvia後未能重新協商合約條款；雙方定於12月在美國德拉瓦州聯邦法院對簿公堂。

AMD Arm 英特爾

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