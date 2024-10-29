臻鼎攜手杜邦 簽署先進印刷電路板技術相關戰略合作協定

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）於29日宣布，與杜邦於深圳簽署關於先進印刷電路板技術發展的戰略合作協定。臻鼎表示，通過這項戰略合作夥伴關係，杜邦與臻鼎將在高階印刷電路板領域共同推動終端客戶應用、前沿技術研發、材料性能提升，以及實踐電子產業的永續發展，並進一步在智慧製造、公司治理與永續發展等方面展開更為深入的合作。

杜邦亞太區總裁張毅指出，臻鼎為全球PCB產業龍頭，不但擁有深厚的技術實力，也保持開放合作的態度，持續引領產業發展。杜邦非常榮幸能與行業中的佼佼者合作，強強聯手共同為客戶提升服務。

臻鼎集團董事長沈慶芳也提到，杜邦為全球電子材料行業的領先者，具備深厚的研發實力，具備可靠的品質與生產製造能力，以及穩定的全球供應鏈，這些都是臻鼎非常重視的核心競爭力。透過此次攜手，雙方將整合各自資源優勢，共同開拓目標市場，以發揮市場影響力；經由在新材料、關鍵技術研發領域展開全方位合作，以滿足市場對高階電路板的複雜性能需求。