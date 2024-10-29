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來頡董事會通過 由葉瑞斌出任執行長
來頡（6799 TW）於今（29）日舉行董事會，會中通過執行長任命案，將自10月30日起聘任葉瑞斌擔任執行長。葉瑞斌曾任久元電子公司執行長、台灣新思科技董事長暨新思科技全球副總裁，業界經驗豐富完整，董事會期盼藉由此一新的人事任命，提升整體營運及管理綜效，透過專業分工與經驗傳承，進一步引領來頡經營管理更上層樓。
來頡目前以網通相關應用的電源管理IC產品為主力，雖因消費性產品終端需求疲弱，影響業績不如預期，但WiFi庫存調整持續進行，部分電信營運商需求逐漸恢復健康水準，且受惠於沉浸式AI對通訊速度要求提升，PMIC大電流應用將愈來愈多；公司將持續投入研發，加大Type-C、大容量SSD等相關應用產品的開發，佈局後續成長的動能與機會。
來頡表示，董事會通過任命葉瑞斌出任執行長一職，側重於葉瑞斌先生的管理經驗及深厚的業界關係，強化深厚來頡管理層面及中長期的策略佈局，協同孟慶達總經理在電源管理關鍵技術上的深厚基礎與經驗，將能帶領本公司在既有基礎上持續擴張發展，以提供高效率、低干擾的電源管理IC晶片完整方案，同時提昇管理效能，降低營運風險，增加長期獲利能力。
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