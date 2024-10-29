台積電：高雄廠興建工程進展良好 2奈米2025年量產
台積電傳出高雄廠第1座2奈米廠將於11月26日舉行進機典禮，並自12月1日展開裝機，台積電今天並未正面回應，僅表示高雄晶圓廠興建工程按照計畫進行，並且進展良好，2奈米將如期於2025年量產。
台積電指出，高雄廠是2021年11月宣布的新設廠計畫，並於2022年開工，目前進度良好，並已設有公共基礎設施。
台積電表示，高雄廠區先進製程目標將100%使用再生水，預計由高雄市楠梓和橋頭2座再生水廠供應，並將視開發進度，逐步導入更多綠色製造與資源循環機制。
台積電強調，2奈米製程技術研發進展順利，裝置效能和良率皆按照計畫甚或優於預期，2奈米製程將如期在2025年進入量產，量產曲線預計與3奈米相似。
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