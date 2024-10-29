台積電：高雄廠興建工程進展良好 2奈米2025年量產

護國神山台積電是不少台灣人心中的夢幻企業，一名網友分享，近期收到台積電的面試邀約，雙方約好時間後，卻遲遲未收到相關郵件，等他到現場時才說不在面試名單內，讓他氣到申訴。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

2024-10-29 16:29