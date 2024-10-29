一卡通iPASS MONEY加入日本購物戰局 可刷PayPay購物

在街口支付、全支付等電商業者進軍日本跨境掃碼購物市場後，iPASS一卡通今天也宣布推出跨境行動支付服務。即日起旅客使用一卡通iPASS MONEY App的「掃碼支付」讀取日本商家的PayPay QR Code，或向店員出示App的日本版PayPay付款碼，就可完成跨境支付交易。

目前iPASS MONEY擁有650萬用戶，即日起至2025年1月31日，用戶在日本使用一卡通iPASS MONEY APP於PayPay店家完成付款，可享三重優惠，最高達50%回饋，包括在日本PayPay合作商家消費可享一卡通綠點18.5%回饋（最高回饋300點）。連結聯邦銀行、新光OU帳戶及台中銀行等用戶，還可加碼獲得最高30%回饋金。活動期間於日本之消費交易也不需支付1.5%交易手續費，讓旅客盡享跨境消費的便利與超值回饋。