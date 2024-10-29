他面試台積電「被放鳥」氣炸！內行人指1關鍵動作：一輩子不用進去

護國神山台積電是不少台灣人心中的夢幻企業，一名網友分享，近期收到台積電的面試邀約，雙方約好時間後，卻遲遲未收到相關郵件，等他到現場時才說不在面試名單內，讓他氣到申訴。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「台積電面試放鳥，超不爽」為題，指出近期收到台積電的面試邀約，在電話中約好時間及地點後，一直都沒有收到相關郵件，主動發信詢問也未收到回應，不過他還是在約定時間前往面試地點，沒想到對方卻說「不在面試名單內」，要求他自行離開，讓他氣得大罵「上市櫃公司都這樣亂打電話約面試，然後再放鳥嗎？」，甚至還向台積電進行申訴。

貼文一出後，不少過來人都表示「沒有email當然沒約成功啊，你要收到某年某月幾點到某廠面試，入廠換證，攜帶文件跟物品限制的說明，附件有交通地圖（或填寫資料後回傳的文件）才算有約成功」、「我也覺得沒收到面試確認信，應該要打個電話，別浪費自己的金錢跟通車時間。 至少你學到了一課」、「不管哪家大廠都會是email正式通知吧，你跟hr約好應該是他跟你確認那個時間、地點可不可以，但他跟主管的部分沒有確認到好，流程還沒有走完，所以你前面的時間、地點都還不算數」。

此外，也有內行人分享潛規則，指出「G了，當兵不是就有教過不要隨便打1985，直接涼涼，這輩子別想進了」、「還敢申訴阿，那直接一輩子進不去」、「直接黑單恭喜別想進去了」。