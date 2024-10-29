美超微攜XAI為最大AI電腦提供動力 以驅動機器人Grok

伺服器和儲存供應大廠美超微（Supermicro）29日宣布，攜手特斯拉（Tesla）創辦人伊隆．馬斯克（Elon Musk）旗下AI新創公司XAI，為全球最大的AI（人工智慧）超級電腦Colossus提供動力，並將旗下最強「液冷解決方案」導入，並以液冷NVIDIA HGX Hopper 8-GPU伺服器，來驅動XAI最新打造的下一代人工智慧聊天機器人Grok。

據悉，曾多次榮獲全球首富頭銜的特斯拉（Tesla）執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）日前在社群平台《X》中透露，將打造出一款名為「Grok」的AI人工智慧聊天機器人，該款機器人Grok是XAI基於「大型語言模型」所開發出的生成式人工智慧聊天機器人，功能類似於ChatGPT。而全球最大的AI超級電腦Colossus則是在訓練Grok系列大型語言模型時，最主要的動力驅動來源。

市場上也傳出，xAI作為這款最新機器人主要開發商，目前也正在規劃要將AI超級電腦Colossus的規模，足足擴大至少一倍，外界預估，該超級電腦總計最少搭載高達20萬張的「NVIDIAHopper GPU」；不過如此龐大的算力需求，則也衍生了極高的散熱需求，而作為xAI長期合作夥伴的美超微（Supermicro）則將因此受惠，憑藉旗下可大規模提供的液冷散熱方案，入手大單。