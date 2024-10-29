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美超微攜XAI為最大AI電腦提供動力 以驅動機器人Grok

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
美超微。記者吳康瑋／攝影
美超微。記者吳康瑋／攝影

伺服器和儲存供應大廠美超微（Supermicro）29日宣布，攜手特斯拉（Tesla）創辦人伊隆．馬斯克（Elon Musk）旗下AI新創公司XAI，為全球最大的AI（人工智慧）超級電腦Colossus提供動力，並將旗下最強「液冷解決方案」導入，並以液冷NVIDIA HGX Hopper 8-GPU伺服器，來驅動XAI最新打造的下一代人工智慧聊天機器人Grok。

據悉，曾多次榮獲全球首富頭銜的特斯拉（Tesla）執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）日前在社群平台《X》中透露，將打造出一款名為「Grok」的AI人工智慧聊天機器人，該款機器人Grok是XAI基於「大型語言模型」所開發出的生成式人工智慧聊天機器人，功能類似於ChatGPT。而全球最大的AI超級電腦Colossus則是在訓練Grok系列大型語言模型時，最主要的動力驅動來源。

市場上也傳出，xAI作為這款最新機器人主要開發商，目前也正在規劃要將AI超級電腦Colossus的規模，足足擴大至少一倍，外界預估，該超級電腦總計最少搭載高達20萬張的「NVIDIAHopper GPU」；不過如此龐大的算力需求，則也衍生了極高的散熱需求，而作為xAI長期合作夥伴的美超微（Supermicro）則將因此受惠，憑藉旗下可大規模提供的液冷散熱方案，入手大單。

而美超微（Supermicro）29日也透露，xAI的Colossus使用NVIDIA Spectrum-X乙太網網路平臺實現大規模連線100,000NVIDIA Hopper Tensor Core GPU。而美超微憑藉部署大規模DLC晶片的液冷人工智慧系統，成功為世界上最雄心勃勃的人工智慧基礎設施專案提供動力，也為當今人工智慧基礎設施對能源和電力需求迅速增加的需求提供一種新的能源效率正規化。

美超微攜手xAI為全球最大人工智慧電腦提供動力。圖／美超微提供
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