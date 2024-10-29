鴻海研究院與QunaSys合作 開發先進費米子編碼方法

日本領先的量子計算軟體創新者QunaSys 宣布與擁有尖端量子技術的台灣鴻海（2317）旗下鴻海研究院達成戰略合作。本次合作將專注於將鴻海研究院的先進費米子編碼方法，這是一種能夠更有效地模擬和操作量子位元的技術，整合到 QunaSys 的量子工具包 QURI Parts 中。

此次與世界最大電子製造服務提供商鴻海科技集團旗下的鴻海研究院合作，旨在推動量子模擬算法的發展，並提升量子模擬器和計算機的整體性能。

雙方團隊將進行研究，利用人工智慧技術來改進和完善鴻海研究院和研究夥伴開發的費米子編碼方法，推動量子模擬領域的創新。這一突破性的研究預計將催生新的方法和算法，從而加速量子計算的進步。

通過將這些新方法整合到 QURI Parts 中，此次合作旨在提升量子模擬的準確性和效率，特別是在複雜系統的模擬方面。升級後的工具包將為用戶提供強大的新功能，並與 QURI Parts 的其他部分無縫協作，最大化提升量子模擬和實際量子計算機的性能。

這次合作對 QunaSys 和鴻海研究院雙方來說，標誌著量子軟體開發和研發能力的重大進展。雙方致力於推動創新、分享知識，並推動新發現，從而惠及整個量子計算生態系統。

QunaSys 的 CEO 楊天任表示：「這次合作突顯了我們推動量子編碼和軟體開發的承諾。通過與鴻海研究院的緊密合作，我們結合了彼此的優勢，開啟了新的可能，並提供塑造量子技術未來的尖端解決方案」。

鴻海研究院量子計算研究所所長謝明修表示：「與 QunaSys 合作，不僅讓我們的費米子編碼方法能夠觸及更廣泛的受眾，還能通過神經網絡的技術，共同挑戰技術的極限」。

QURI Parts 是 QunaSys 提供的開源庫套件，用於在各類量子計算機和模擬器上創建並運行量子算法。該程式庫提供模組化的組件，允許用戶輕鬆組合自己的算法，或通過交換子組件來修改現有算法。一旦算法構建完成，無需更改核心代碼即可在多個量子平台上運行。

QURI Parts 的一大亮點是其計算性能，能夠最大限度地提高量子模擬器的效率。QURI Parts 兼具靈活性、強大性和易用性，為開發者和研究人員提供加速量子創新的強大助力。

費米子編碼是量子計算模擬電子結構的關鍵技術。在量子計算中，費米子編碼是一種將費米子系統轉換到量子比特的技術。這項技術之所以重要，是因為費米子系統具有量子糾纏效應，而這種特性在傳統量子電腦中無法有效率的直接模擬的，相比之下，量子電腦就能很好的捕捉這種神秘的特性。

目前的量子電腦主要基於玻色子（如離子井、光子）運作，這類系統更擅長在量子通信和量子密鑰分發等應用中實現和控制。然而，費米子系統（如電子）因其複雜的反對易關係，需要更複雜的技術來模擬和控制。這就像經典電腦中用0和1來做小數點計算一樣，沒有適當的轉換方法，模擬費米子系統會變得非常困難且沒效率。費米子編碼就是這種轉換方法，能夠更有效地利用量子計算來解決複雜的科學問題，從而推動新材料和藥物的開發。