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半導體後段測試龍頭鴻勁 31日以每股559元登錄興櫃

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
圖（中）為鴻勁精密董事長謝旼達率領經營團隊合影。照片／公司提供。
圖（中）為鴻勁精密董事長謝旼達率領經營團隊合影。照片／公司提供。

鴻勁精密（7769）將於31日以每股559元登錄興櫃，該公司專注於後段測試分選機（Handler）與溫度控制系統的研發與製造，這些設備廣泛應用於AI/HPC（高效能計算）、車用、5G/IoT、消費性電子以及記憶體晶片等領域，隨著CoWos產能需求攀升，公司營運動能可望持續成長。

據悉，鴻勁的分選機具備高階測試能力，搭載先進的ATC（Active Thermal Control）溫控系統，已被廣泛應用於Server CPU/GPU、車用CIS/MCU等高階晶片的測試中，能夠在高溫、低溫等複雜環境下進行晶片測試。這對於2.5D/3D堆疊晶片的封裝測試需求尤為重要，不僅滿足HPC與車用晶片的高精度、高可靠性測試需求，亦能為5G、IoT、消費性電子等市場提供全面的解決方案。

法人表示，目前鴻勁在全球後段測試分選機設備市場約達30%以上的穩定市場占有率，尤其台灣與中國大陸的主要封測廠廣泛導入其設備，成為市場的主要供應商之一。在終端客戶分布上，45%來自美國、20%來自中國大陸、台灣約15%、歐洲約10%以及日本、韓國、東南亞等其他亞洲國家約占10%。

法人進一步說，全球化的客戶結構使公司能夠抵禦單一市場風險，保持穩定業務成長。在營收占比方面，2024年上半年來自於AI/HPC領域的營收占比過半，隨著AI/HPC晶片測試需求的擴大，預估此領域的營收占比將持續增加。

觀察業績表現，鴻勁2024年上半年合併營收新台幣54.51億元，毛利率55.84%，稅後純益21.41億元，每股純益 13.38元；2024年截至9月份營收90.32億，已達去年全年營收之95.18%。

法人正向看待隨著AI與HPC市場需求持續增長，先進封裝趨勢將帶動高階分選機價格與需求持續提升，鴻勁可望憑藉其先進的溫控技術與高階測試設備，繼續在全球市場中保持領先地位。

晶片 營收

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