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虎門科技8月、9月自結純益年增38% 每股0.88元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

軟體解決方案服務商虎門科技（6791）有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，29日應主管機關要求公告自結數，8、9月累計稅後純益1,800萬元，年增38%，每股純益0.88元。

虎門受惠半導體客戶完成驗收，9月營收6,586萬元，月增11.5%，年增18.08％，創歷年同期新高，也是今年單月新高，表現亮眼，稅前盈餘1,200萬元，年減20%，稅後純益1,100萬元，與去年同期持平，每股純益0.51元。

虎門8、9月累計營收1.25億元，年增17%，稅前盈餘2,200萬元，年增29%。虎門表示，AI應用帶動製造業研發產品升級、或開發新一代產品，加快CAE軟硬體解決方案需求成長速度，配合客戶年度決算，第4季為採購驗收的傳統旺季，今年營收可望逐季走高。

虎門近期搭上矽光子題材，資金湧入追捧，21日起股價放量飆漲，並連續五個交易日亮燈漲停作收，29日起遭列處置股，股價走勢震盪，終場下跌2.5元，收在145元。

每股純益 營收

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