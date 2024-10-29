快訊

康芮颱風逼近！氣象署17:30分發布海警 預估最接近、影響明顯時間曝

大陸首富換人！擠下農夫山泉創辦人 他41歲靠抖音身價逾1.5兆

NBA／爵士20歲前鋒右腿骨折變形嚇壞全場 預計整季報銷

工研院首座AI測試實驗室 提供語言模型可信任評測服務

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院打造臺灣首座針對語言模型評測的AI測試實驗室，圖由左至右為工研院量測技術發展中心業務長吳登峻、國家資通安全研究院總監劉建良、數位發展部數位產業署技正彭成瑜、工研院量測技術發展中心執行長藍玉屏、工研院資訊與通訊研究所組長王邦傑、工研院量測技術發展中心數位長陳宗傑。圖／工研院提供
工研院打造臺灣首座針對語言模型評測的AI測試實驗室，圖由左至右為工研院量測技術發展中心業務長吳登峻、國家資通安全研究院總監劉建良、數位發展部數位產業署技正彭成瑜、工研院量測技術發展中心執行長藍玉屏、工研院資訊與通訊研究所組長王邦傑、工研院量測技術發展中心數位長陳宗傑。圖／工研院提供

隨著生成式AI應用範圍日益拓展，數位科技正在重新塑造我們的生活與商業模式，語言模型作為其重要核心，相關資安、準確性等問題，也是產業關心的重要議題。為確保AI人工智慧更安全的發展，提升人民對AI的信賴，在數位發展部數位產業署支持下，工研院29日宣布打造臺灣首座AI測試實驗室，全方位確保產業客戶的語言模型能安全可靠地在各個領域穩定運行。

語言模型是自然語言處理（Natural Language Processing；NLP）不可或缺的關鍵，也是AI人工智慧理解文本、生成內容、語音辨識、情感分析等重要依據，經由大規模文本學習來掌握語法、語意、上下文關聯性等語言特徵，進而產生類似人類的自然語言。然而，模型也可能因為數據偏差或失真，導致產生錯誤或不當資訊，甚至在處理敏感數據時更有資安風險存在。因此，儘管生成式AI當紅，但語言模型的開發和部署還是得小心謹慎，以確保輸出結果準確、穩定且可靠。

在數發部數產署支持下，工研院成立臺灣首座AI測試實驗室，參考國際可信賴AI的相關框架及標準，透過AI產品與系統評測中心（Artificial Intelligence Evaluation Center；AIEC）專家以及技術委員會開發可信任語言模型評測工具，提供包括準確性、公平性、可靠性、隱私及資安等自動化語言模型測試方案，協助國內廠商評估及改善語言模型，以確保語言模型及AI應用能在不同場景下保持穩定及可靠，並滿足企業和使用者需求。

工研院量測技術發展中心執行長藍玉屏表示，隨著生成式AI滲透到各個領域，對AI模型進行可信任性的測試與評估至關重要，因此工研院打造針對語言模型提供評測工具開發和導入的AI測試實驗室，透過參考國際以及國內專家審議的測試題庫，來評估生成內容的可信任性，促進企業在應用AI技術時更具信心。未來，跟隨AI應用更進一步拓展，工研院將持續加強對AI技術的測試和把關，並探索新興技術應用的測試與評估，確保臺灣在全球AI技術競爭中的發展。此外，為了強化國際合作，工研院也同時與法國國家計量院（LNE）簽署合作協議，針對AI進行國際合作與技術交流，助力臺灣AI評測技術接軌國際。

工研院擘畫「2035技術策略與藍圖」發展「人工智慧與資安」、「半導體晶片」、「通訊」、「智慧感測」等四大智慧化致能技術，協助我國各產業在AI人工智慧領域持續發展，並推動技術創新，此次AI測試實驗室的成立更是重要支柱，透過嚴謹的測試與評估，為我國AI技術發展提供穩固基石，推動臺灣科技向更高層次邁進。

AI 人工智慧 工研院

延伸閱讀

工研院估明年台灣被動元件產值增6.3% AI車用成推手

統一超強攻「拿了就走」商機 打造最快30秒購物體驗

7-11無人商店再下一城 結帳流程最快30秒

今天也很...好微笑推出holo星街彗星與櫻巫女模型 配件少不了斧頭、五子棋

相關新聞

黃仁勳回台投資條件要100億度綠電 郭智輝：可以給

行政院長卓榮泰今率官員赴立法院報告「能源配比及電價政策」。民眾黨立委張啟楷指出，輝達執行長黃仁勳表示回台條件是100億度...

留核電人才原因曝 經長：支持台積電就支持台電建電廠

美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言日前指出，台灣無法提供足夠的綠電和水源，才是半導體業赴美投資的原因。經濟部長郭智...

工研院首座AI測試實驗室 提供語言模型可信任評測服務

隨著生成式AI應用範圍日益拓展，數位科技正在重新塑造我們的生活與商業模式，語言模型作為其重要核心，相關資安、準確性等問題...

聯發科：AI將帶動質變 可望加速換機週期

聯發科無線通訊事業部副總經理陳一強今天表示，未來AI將帶來量到質的轉變，AI創新可望加速換機週期，聯發科有信心能夠維持在...

攸關台積電中科建廠 中科：若興農球場會員無法達成協議 啟動徵收程序

中科台中園區擴建二期計畫持續順利推進，經過開多場協議價購會議，目前同意價購的土地面積比例約達95.32%，仍有約4%（3...

安謀：盼2025出貨1千億個AI裝置 台灣將是AI時代中心

安謀（Arm）年度科技論壇今天在台北登場，Arm表示，目前是千載難逢的科技時刻，AI帶來非常大的機會，相信AI會無所不在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。