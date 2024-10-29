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QunaSys攜手鴻海研究院 開發先進費米子編碼方法

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

日本領先的量子計算軟體創新者QunaSys宣布與鴻海（2317）集團旗下、擁有尖端量子技術的台灣鴻海研究院達成戰略合作。本次合作將專注於將鴻海研究院的先進費米子編碼方法，這是一種能夠更有效地模擬和操作量子位元的技術，整合到 QunaSys 的量子工具包 QURI Parts 中。此次與世界最大電子製造服務提供商鴻海科技集團旗下的鴻海研究院合作，旨在推動量子模擬算法的發展，並提升量子模擬器和計算機的整體性能。

雙方團隊將進行研究，利用人工智慧技術來改進和完善鴻海研究院和研究夥伴開發的費米子編碼方法，推動量子模擬領域的創新。這一突破性的研究預計將催生新的方法和算法，從而加速量子計算的進步。

通過將這些新方法整合到 QURI Parts 中，此次合作旨在提升量子模擬的準確性和效率，特別是在複雜系統的模擬方面。升級後的工具包將為用戶提供強大的新功能，並與 QURI Parts 的其他部分無縫協作，最大化提升量子模擬和實際量子計算機的性能。

這次合作對 QunaSys 和鴻海研究院雙方來說，標誌著量子軟體開發和研發能力的重大進展。雙方致力於推動創新、分享知識，並推動新發現，從而惠及整個量子計算生態系統。

QunaSys 的 CEO 楊天任表示：「這次合作突顯了我們推動量子編碼和軟體開發的承諾。通過與鴻海研究院的緊密合作，我們結合了彼此的優勢，開啟了新的可能，並提供塑造量子技術未來的尖端解決方案。」

鴻海研究院量子計算研究所所長謝明修表示：「與 QunaSys 合作，不僅讓我們的費米子編碼方法能夠觸及更廣泛的受眾，還能通過神經網絡的技術，共同挑戰技術的極限。」

軟體 量子計算 鴻海

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