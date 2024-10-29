聯發科：AI將帶動質變 可望加速換機週期
聯發科無線通訊事業部副總經理陳一強今天表示，未來AI將帶來量到質的轉變，AI創新可望加速換機週期，聯發科有信心能夠維持在AI行動平台的領先地位。
陳一強今天應邀出席台北場Arm科技論壇，與Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理柏基（ChrisBergey）對談，分享聯發科的AI策略以及創新願景。
他指出，聯發科致力開發最新產品豐富每個人生活，研究發展生成式AI和代理式AI，推出令人深刻體驗經驗的的行動平台，並透過系統單晶片（SoC）強化整個生態系統發展。
陳一強說，聯發科在AI邊緣端將提供前所未有的使用者體驗，日前推出天璣9400處理器，讓AI功能提供更多服務。他指出，將AI應用於攝影、錄影，包括移除照片中的物體以及錄影降噪。
他表示，聯發科將創造更直覺的互動方式，可能整合到個人助理，介面將更聰明、使用者友善，未來將可以理解使用者意圖，具有情境感知功能，提供更適當建議，從聰明變成真正智慧。
陳一強說，使用者體驗將會不斷突破，將從量變成質的改變，改變以觸控為中心的體驗，預期AI創新可望加速換機週期。Arm是聯發科重要夥伴，將持續深化在AI領域合作，推動代理型AI來臨。
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