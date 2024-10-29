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中科管理局：中科擴建二期興農再不解決 球證將啓動徵收

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中科台中園區擴建二期持續推進，中科管理局說興農再不解決球證，將啓動強制徵收。中科管理局提供
中科台中園區擴建二期持續推進，中科管理局說興農再不解決球證，將啓動強制徵收。中科管理局提供

攸關台積電（2330）2奈米以下先進製程的中科台中園區擴建二期計畫持續推進。中科管理局29日表示，本案同意協議價購的土地面積比例約達95.32%，中科正督促興農公司（1712）與球證會員儘速達成協議，「興農公司若無法在12月中前解決球證問題，將啟動強制徵收。」

台中園區擴建二期開發面積約89.75公頃，私有土地總面積為77.69公頃。目前，各項實質計畫均已審查通過，正在進行用地取得作業。

中科管理局表示，本案已依法召開多場協議價購會議，目前同意協議價購的土地面積比例約達95.32%。自今年8月起，相關單位已開始與同意價購的所有權人簽訂合約。

據瞭解，目前尚有約4%（3.64公頃）的土地未繳交協議價購同意書。中科於今年10月9日依規定向內政部送報徵收計畫，計畫徵收的土地共計42筆。在完成徵收審議之前，中科將不放棄努力，持續與相關地主進行協調，以期達成共識。

其中，本案的最大私地地主興農公司已繳交協議價購同意書，但高爾夫球證會員的處理是本案的重要環節，中科正在督促興農公司與球證會員儘速達成協議，以便推進後續作業。如果12月中無法達成協議，將啟動徵收程序。

中科管理局表示，相關的協議價購作業及徵收程序預計於今年12月底完成，預計在明年第1季將土地交給台積電進行建廠作業，為台中園區的發展奠定堅實基礎。

據了解，興農球場共發出1,750張球證，會員要求每張球證收回價格180萬元，合計收回成本約31.5億元。

中科二期園區所在的興農球場隸屬興農集團旗下興農育樂公司，外界推估，一旦球場完成協議價購，扣除球證補償金後，楊天生家族可以入袋的現金，預估在150億至200億元間。

中科二期園區擴建除供台積電建廠使用之外，還剩約3公頃土地可提供相關產業廠商申請進駐。據了解，目前已有多家半導體供應鏈、精密機械廠商表達進駐意願，中科管理局也歡迎IC設計業者加入。

中科 台積電

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