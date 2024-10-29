安謀：盼2025出貨1千億個AI裝置 台灣將是AI時代中心

安謀（Arm）年度科技論壇今天在台北登場，Arm表示，目前是千載難逢的科技時刻，AI帶來非常大的機會，相信AI會無所不在，台灣將是AI時代的中心；希望2025年能有1000億個基於Arm平台的AI裝置出貨。

Arm北美業務副總裁曾志光說，今年科技論壇以「讓我們一起重塑未來」為主題，將在台北、首爾、東京、上海及深圳亞洲4國家5城市舉辦。

曾志光表示，Arm致力於打造無所不在的運算平台，從智慧手環、智慧手機到智慧相機等，希望利用運算平台進一步釋放AI潛力。Arm希望透過科技論壇這平台，讓好的創意激發出很多新的商業以及技術的機會。

Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理柏基（Chris Bergey）指出，今年科技論壇報名人數增加40%，參加的開發人員增加52%，OEM代工廠商增加27%，顯示各界開始意識到晶片的重要。

柏基說，當前是千載難逢的科技時刻，AI帶來非常大的機會，有機會影響數十億人的生活，只是同時有很高的挑戰，硬體、軟體和生態系要更緊密結合。

他表示，封裝、記憶體頻寬需求及功耗等都非常重要，台灣將扮演重要角色，台灣將是AI時代的中心，有90%先進晶片來自於台灣，只是製造有更多挑戰，開發成本將不斷上升，開發週期會拉長，供應鏈角色更形重要，可以合作解決難題。

柏基說，即便有非常好的硬體，但如果沒有軟體，硬體什麼都不是，而軟體不是變魔法，是由開發者開發出來，Arm花了30年編寫、最佳化軟體，是運算平台不可或缺一部分。

他表示，據統計已有超過2000萬名開發者在Arm平台開發，將形成良性循環，並從底部開始，自作業系統開始到應用程式，一致的運算平台，將讓開發者更有信心。

對於人工智慧電腦（AI PC）發展，柏基指出，根據所處的環境，AI PC機會非常多，因為有非常多原生程式可以在AI PC使用。

他強調，AI時刻來臨，Arm v9架構適合未來發展，生態系統也是不可或缺，晶圓廠、記憶體、設計服務都非常重要，應善用不同專長讓未來更好。AI可以改變一切，夥伴關係可以塑造未來，希望2025年能有1000億個基於Arm平台的AI裝置出貨。