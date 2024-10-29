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系微攜手PC OEM品牌 參與 Arm Tech Symposia 科技論壇

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

系微（6231）近期宣布獲邀參與Arm Tech Symposia科技論壇系列活動，該系列活動首場自29日起在台北正式登場，並於11月相繼在亞洲各地巡迴舉辦。

Arm Tech Symposia科技論壇將齊聚各領域產業參與者，一起進行生態系交流，透過由Arm高層及重要合作夥伴帶領主持的深度討論座談環節及參與實作工作坊，促進產業之間的合作與互動。這個平台為探索推動人工智慧應用案例的創新技術以及下一代智慧裝置提供了獨特的面對面交流難得機會。

系微將與PC產業OEM領導品牌，在以下城市共同探討主題為「促成 Windows on Arm生態系：IBV及OEM品牌廠商觀點」議題。作為Arm信賴的合作夥伴，系微將展現電腦製造商如何運用其在Arm平台整合領域方面的專業，成功將創新的Windows on Arm裝置推向市場。

系微總經理莊鈴文先生表示，我們很榮幸能藉此機會，展現系微在韌體技術解決方案的領導優勢與堅實的合作夥伴關係，共同幫助建構Windows on Arm生態系統。」莊總經理更進一步提及:「系微期待與與會者分享在開發Arm架構AI PC智慧解決方案中的持續投資與貢獻，如何協助全球頂尖PC製造商開發創新且業界第一的產品，並贏得他們的信賴。

Arm 生態 系微

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