安圖斯科技 助力成功大學建立AI運算平台

宏碁（2353）旗下Altos安圖斯科技正式推出全新版本的Altos aiWorks 4.1人工智慧運算平台，為AI開發帶來更為靈活和高效的選擇。Altos aiWorks 4.1新增支援AMD ROCm擴展GPU選項，提供多項先進技術，致力於簡化開發流程，提升系統安全控管並顯著提升系統使用效能及效率，滿足大規模AI訓練需求，廣泛應用於全球教育機構和企業的AI開發和研究，例如國立成功大學透過Altos aiWorks建立AI運算平台，執行「精準運動科學研究專案」。

安圖斯科技總經理李占傑表示，我們正處於人工智慧運算技術快速演進的關鍵時刻，生成式AI的發展正以前所未有的速度推動創新，Altos aiWorks 4.1人工智慧運算平台不僅整合了更多元的硬體AI加速器，還透過Harbor容器管理技術實現更靈活的運算資源管理，幫助開發人員在基礎架構和應用開發上加速前進，提升資源效益並降低成本。我們將持續推動邊緣AI與高效能運算的創新，助力客戶抓住技術轉型的機遇。

延續Altos aiWorks 4.0平台整合NVIDIA Nemo後的優異AI運算能力，Altos aiWorks 4.1進一步整合多元硬體支援和靈活的資源管理方案。Altos aiWorks 4.1人工智慧運算平台讓開發者擁有更多元的硬體選擇，不僅能適應不同 AI訓練和推理任務的需求，有效管理GPU、CPU及存儲資源，並加入SSL加密技術，強化網頁操作的安全性，亦能透過Harbor平台，提供高效的Docker容器管理方案，顯著簡化容器的部署與維護工作，使Altos aiWorks 4.1成為開發者高效利用GPU資源的理想平台，為用戶提供靈活、高效且安全的開發環境。

安圖斯Altos aiWorks為兼具彈性及高效能的人工智慧解決方案，可提供高擴展性的集成運算管理平台，陸續導入至校園及公部門中，助力AI人才培育。例如國立成功大學透過Altos aiWorks建立AI運算平台，執行「精準運動科學研究專案」，靈活調配GPU資源進行高速即時運算，並支援人與球的追蹤、3D重現等功能，提升選手訓練成效。勞動部勞動力發展署在台中、彰化及南投地區的AI課程中採用aiWorks系統，彈性分配資源並預載AI框架，讓學員能靈活學習AI技術，提升課程效果，近期在東南亞國家，也開始有教育客戶採用Altos aiWorks，作為AI人才培養的重要工具。