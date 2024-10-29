Arm2024科技論壇 前Google台灣區董事會總經理簡立峰：AI Everywhere

Arm Tech Symposia 2024科技論壇29日展開，今年以「讓我們一起重塑未來」為主軸，探討在AI時代推動未來的技術創新與產業升級。其中，前Google台灣區董事總經理簡立峰分享，人工智慧（AI）領域的未來願景，更直言未來「AI Everywhere」。

簡立峰表示，AI技術無處不在，而AI的推理能力已經超越了人類的基本能力，而AI技術的進步不僅僅是系統的改進，更重要的是推理能力的提升。值得注意的是，GPT-L4-1模型在數學問題上的表現令人驚嘆，其推理能力的進步已經達到了前所未有的高度，尤其在解決複雜問題方面的潛力相當巨大。

針對AI的應用，概念上，簡立峰認為，當AI可以讀書，同時也為我們人類讀書，更重要的是「你不會的事情就要給它（AI），不是你會的事情叫它（AI）做」，如此的運用是我們人類過去沒有沒有的經驗，更笑稱「只有老闆有經驗，老闆不會就丟員工」。

另外，AI技術的發展也將為台灣帶來新的機會，尤其在硬體和軟體的整合方面，包括PC、AI、手機等產業對對台灣而言意義重大。此外，台灣在硬體製造上具有優勢，AI技術的進步將為帶來更多應用場景。例如，台灣的邊緣計算技術可以與AI技術結合，實現更高效的數據處理和應用開發。